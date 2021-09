Leicester-Verteidiger Wesley Fofana träumt von Wechsel zu Real Madrid

Wesley Fofana von Leicester City träumt von einem Wechsel zu Real Madrid. Aktuell fällt der Verteidiger aber langfristig mit einem Wadenbeinbruch aus.

Innenverteidiger Wesley Fofana von Premier-League-Klub Leicester City träumt von einem Wechsel zu Real Madrid. Dies hat der 20-jährige Defensivmann nun in einem Interview mit Oh my Goal auf YouTube verraten.

"Gerüchte um Real Madrid?", fragte Fofana. "Das ist eine Ehre, Real Madrid ist mein Traumverein. Das ist der größte Klub der Welt und es ist mein Traum, dort zu spielen."

Fofana fällt aktuell mit Wadenbeinbruch aus

Der französische U21-Nationalspieler wurde in der Vergangenheit mit einem Wechsel zu den Königlichen in Verbindung gebracht, wo er als Ersatz für den zu Manchester United abgewanderten Raphael Varane galt.

In der Vorbereitung zog sich Fofana jedoch einen Wadenbeinbruch zu, nachdem er im Testspiel gegen Villarreal von Fer Nino rüde umgegrätscht worden war. Damit wird er den Foxes langfristig fehlen.