Leicester City verpflichtet Ayoze Perez von Newcastle United

Der englische Ex-Meister lässt sich den Transfer des spanischen Stürmers Ayoze Perez stolze 33,5 Millionen Euro kosten. Am Donnerstag wurde der Wechsel des 25-Jährigen von offiziell bekannt gegeben.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the signing of Spanish forward @AyozePG! 📝#HolaPérez