"Legenden gehen nie unter. Durch niemandem." Verlobte von Thibaut Courtois verteidigt belgischen Nationalkeeper

Im Disput der belgischen Nationalmannschaft zwischen Domenico Tedesco und Keeper Thibaut Courtois meldet sich nun Courtois Verlobte zu Wort.

WAS IST PASSIERT? Thibaut Courtois soll am Sonntag nicht zum Training erschienen sein, weil er wütend über Tedescos Entscheidung war, die Kapitänsbinde für das EM-Qualifikationsspiel Belgiens gegen Österreich (1:1-Unentschieden) an Stürmer Romelu Lukaku zu übergeben. Der Trainer erklärte gegenüber der Presse, dass Courtois das Trainingslager wegen des Streits um die Kapitänsbinde verlassen habe, da er "enttäuscht war und sich beleidigt fühlte".

Der Torhüter hat seinem Trainer in einem langen Post auf Instagram widersprochen und betont, dass er sich wegen einer Knieverletzung vom Länderspiel abgemeldet hat. Nun hat sich seine Verlobte Mishel Gerzig, ein israelisches Supermodel, zur Unterstützung ihres Mannes geäußert, indem sie ein Bild seines verletzten Knies in einem Privatjet postete und ihn als "Anführer und Kämpfer" bezeichnete.

WAS WURDE GESAGT? Im ersten Post schrieb Gerzig: "Der stärkste Mensch, den ich kenne. Ich bin so stolz auf dich." In einer zweiten Instagram-Story drei Stunden später zitierte sie den Beitrag des Torhüters und schrieb: "Niemand kann dir den legendären Spieler nehmen, der du bist, den Anführer, den Kämpfer. Du hast immer das Team und den Verein vor Augen und gibst deine 1000%. Auch wenn du Schmerzen hast. Du gibst niemals auf. Es tut mir leid, all die Gerüchte zu hören, die von Leuten verbreitet werden, die nur auf eine Gelegenheit gewartet haben, dich niederzumachen oder deinem Namen zu schaden. Diese Leute verstehen nicht, dass du die Definition von hochwertigem Fußball bist. Ein Spieler, der mit dem Herzen spielt und ein Fels in der Brandung für seine Mannschaftskameraden ist. Ein wahrer Anführer, eine echte Legende. Und Legenden gehen niemals unter. Durch niemandem."

DIE BILDER ZUR NEWS:

@mishelgerzig Instagram

@mishelgerzig Instagram

Getty/Goal/@mishelgerzig Instagram

WIE GEHT ES WEITER? Tedesco bestritt eine Verletzung von Courtois und bestand darauf, dass er "nicht lügen kann". Courtois sagte jedoch, dass er sich nach der Besprechung seines Knieproblems mit dem "medizinischen Team meines Vereins und der Nationalmannschaft" entschieden habe, das Trainingslager zu verlassen.