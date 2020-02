Nach Rassimus-Eklat: Leeds-Keeper Kiko Casilla für acht Spiele gesperrt

Torhüter Kiko Casilla vom englischen Zweitligisten wurde nach rassistischen Äußerungen gegen Stürmer Jonathan Leko von Ligakonkurrent Charlton Athletic vom englischen Ligaverband FA für acht Spiele gesperrt. Das gab der Verein des Spaniers am Freitagabend bekannt.

Zudem muss der 33-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von rund 70.000 Euro zahlen. Der Vorfall ereignete sich beim Aufeinandertreffen der beiden Teams im September vergangenen Jahres.

📰 #LUFC acknowledges that Kiko Casilla has been found guilty of breaching FA Rule E3