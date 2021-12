Heute Abend (9. Dezember 2021) ist der türkische Erstligist Galatasaray Istanbul zu Gast bei Lazio Rom. Das Spiel der Europa-League-Gruppenphase wird um 21 Uhr im Olympiastadion von Rom angepfiffen.

Beide Teams sind schon sicher in der K.o.- Phase dabei, allerdings könnte sich Lazio Rom mit einem Sieg noch an die Tabellenspitze setzen. Aktuell führt Galatasaray die Gruppe mit elf Punkten an, dahinter steht Lazio Rom mit acht Zählern. Beide haben außerdem das gleiche Torverhältnis.

Außerdem sind in der Gruppe noch Olympique Marseille und Lokomotive Moskau vertreten, eine Chance aufs Weiterkommen haben die beiden Teams allerdings nicht mehr. Ob es heute für einen Sieg von Lazio reicht, oder ob sich Galatasaray an der Tabellenspitze behaupten kann, können wir heute ab 21 Uhr herausfinden.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Lazio Rom vs. Galatasaray Istanbul heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Lazio Rom vs. Galatasaray Istanbul Wettbewerb Europa League - Gruppenphase Anpfiff 09. Dezember - 21:00 Uhr Spielort Olympiastadion Rom^

Lazio Rom vs. Galatasaray Istanbul heute live: Wie wird die Europa League im TV übertragen?

Grundsätzlich ist der Free-TV Sender RTL für die Übertragung der Europa League zuständig. Unterstützt wird er dabei noch vom dazugehörigen Sender RTL Nitro. Neben der Europa League, haben die beiden Sender allerdings auch die Rechte an der Übertragung der neuen Europa Conference League.

Pro Spieltag wird jetzt eine Partie aus einem der beiden Wettbewerbe mit deutscher Beteiligung gezeigt. In dieser Woche handelt es sich dabei um die Begegnung zwischen Union Berlin und Slavia Prag in der Europa Conference League. Diese wird auf RTL Nitro im Fernsehen übertragen.

Konkret heißt das jetzt allerdings, dass es für das Spiel zwischen Rom und Istanbul keine Free-TV-Übertragung gibt. Wie oben beschrieben werden im deutschen Fernsehen auch nur Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt.

Lazio Rom vs. Galatasaray Istanbul heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Im TV könnt Ihr das Spiel zwar nicht sehen, ganz auf eine Übertragung müsst Ihr aber nicht verzichten. Pro Spieltag werden einige ausgewählte Partien der Europa League und Conference League im LIVE-STREAM auf RTL+ gezeigt. U.a. ist dort heute auch die Partie Lazio Rom vs. Galatasaray Istanbul im LIVE-STREAM zu sehen. Um dort jetzt allerdings zusehen zu können, müsst Ihr ein gültiges Abo bei RTL+ abschließen.

Die günstigste Variante des Abos kostet 4,99 Euro pro Monat. Falls Ihr keine Werbung sehen wollt, und auf mehr Geräten streamen wollt, dann müsst Ihr 7,99 Euro monatlich zahlen.

Noch mehr Infos dazu, und was es mit RTL+ noch zu sehen gibt, könnt Ihr hier genauer nachlesen. Wenn Ihr jetzt also ein Abo habt, dann könnt Ihr ganz bequem ab 21 Uhr dort die LIVE-STREAMS der Spiele verfolgen. Welche werden jetzt aber genau im STREAM gezeigt? Wir listen sie kurz für Euch auf.

Europa League-Spiele im LIVE-STREAM auf RTL+

Fenerbahce Istanbul vs. Eintracht Frankfurt

Real Sociedad vs. PSV Eindhoven

SSC Neapel vs. Leicester City

Royal Antwerpen vs. Olympiakos Piräus

Ferencvaros Budapest vs. Bayer 04 Leverkusen

Lazio Rom vs. Galatasaray Istanbul

Europa Conference League-Spiele im LIVE-STREAM auf RTL+

Union Berlin vs. Slavia Prag

Tottenham Hotspur vs. Stade Rennes

Die Bundesliga live auf DAZN sehen

Lazio Rom vs. Galatasaray Istanbul heute live: Der LIVE-TICKER für das Spiel

GOAL hat natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch, bei dem Ihr sofort informiert werdet, sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht. Und das Ganze ist natürlich völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Lazio Rom vs. Galatasaray Istanbul heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.