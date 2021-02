Lazio Rom gegen Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League: Bayern München gastiert bei Lazio Rom. Goal erklärt, wo das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM läuft.

Lazio Rom empfängt den FC Bayern München. Die Champions League wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen.

Der Tabellenfünfte der Serie A trifft auf den Spitzenreiter der Bundesliga, Lazio Rom spielt gegen Bayern München. Die Bayern sind trotz der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt Favorit gegen Lazio. Das Team um Superstar Ciro Immobile wurde in der Gruppe mit Dortmund Zweiter und ist einer der vermeintlich leichteren Gegner im Achtelfinale. Wer allerdings die Gruppenphase überstanden hat, den gilt es nicht zu unterschätzen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Lazio Rom gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Lazio Rom gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb: Champions League (Achtelfinale)

Champions League (Achtelfinale) Datum: Dienstag, 23. Februar 2021

Dienstag, 23. Februar 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Rom

Vorab die gute Nachricht: Jedes Spiel der Champions League wird live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky besitzen die Übertragungsrechte. Im Free-TV bekommt Ihr (außer möglicherweise dem Finale) leider kein Champions-League-Spiel zu sehen.

🎙 #Coman vor #LAZFCB: "Die Reisen waren sehr anstrengend und wir hatten wenige Spieler zur Verfügung. Aber morgen ist es ein Spiel in der @ChampionsLeague und wir werden alles geben, um das Spiel zu gewinnen."#packmas pic.twitter.com/vQY3u4EhB0 — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 22, 2021

Lazio Rom vs. FC Bayern München heute live im TV sehen: So geht's

Sky und DAZN teilen sich die Übertragungsrechte der Königsklasse. Im Achtelfinale finden pro Spieltag zwei Partien statt. Die beiden Sender übertragen jeweils ein Einzelspiel. Sky darf zudem auch die Konferenz zeigen. Bayern gegen Lazio wird heute live und über die vollen 90 Minuten exklusiv im Pay-TV bei Sky laufen.

Sky sendet ab 20.50 Uhr live aus Rom. Zuvor könnt Ihr Euch die Vorberichterstattung auf Sky Sport 1 mit dem Moderator Sebastian Hellmann und den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer anschauen. Auf Sky Sport 1 wird die Konferenz laufen, dort kommentiert für Euch Frank Buschmann. Wer lieber das Einzelspiel sehen möchte, der kann das mit Kommentator Wolff Fuss auf Sky Sport 2 machen.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Angeboten.

Lazio Rom gegen FC Bayern München: Die Champions League im LIVE-STREAM

Sky wird die Champions League auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Der Stream von Sky ist kostenpflichtig und der einzig legale im Internet. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Worin der Unterschied zwischen Sky Go und Sky Ticket liegt, erfahrt Ihr in den nächsten Absätzen.

Lazio Rom gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go steht jedem Sky-Kunden automatisch zur Verfügung. Wer den Bezahlsender abonniert hat und einen Receiver zuhause besitzt, der kann die Königklasse von unterwegs aus ohne Aufpreis streamen. Die App könnt Ihr kostenlos herunterladen. Nachdem Ihr Euch angemeldet habt, könnt Ihr direkt mit dem Streamen loslegen.

Lazio Rom gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket sehen

Wer spontan das Bayern-Spiel im Stream sehen möchte, ohne dass er Sky davor abonniert hat, der kann das über Sky Ticket machen. Sky Ticket könnt Ihr für mindestens einen Monat abonnieren. Alle weiteren Infos zum Ticket bezüglich Preisen und Paketen findet Ihr hier.

Lazio Rom gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Lazio Rom gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel und zur Champions League. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über alle spannenden Szenen aus Rom. Zudem erfahrt Ihr auf Goal auch alles über das Parallelspiel - schaut mal rein!

Lazio Rom gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpassen sollte, der kann sich nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN anschauen.

Auf DAZN bekommt Ihr jeden Tag Livesport zu sehen – von der Champions League und Europa League bis hin zur NFL, zum Boxen oder Darts ist hier alles geboten. Wer neu bei DAZN ist, der kann das Programm für einen Monat lang gratis testen. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Lazio Rom gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Lazio Rom ...gegen... Bayern München Simone Inzaghi Trainer Hans-Dieter Flick 354,4 Mio. Euro Marktwert 829 Mio. Euro Sergej Milinkovic-Savic (70 Mio. Euro) wertvollster Spieler Joshua Kimmich (90 Mio. Euro)

Lazio Rom gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick