Lauren James gewinnt Women's PFA Young Player of the Year Award

Eine englische Vize-Weltmeisterin wurde am Dienstagabend ausgezeichnet.

WAS IST PASSIERT? Die englische Nationalspielerin Lauren James vom FC Chelsea hat den Women's PFA Young Player of the Year Award gewonnen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die 21-Jährige, die die Auszeichnung zum ersten Mal erhält, bekam ihre Trophäe am Dienstagabend. James ließ unter anderem ihre englische Nationalteamkollegin Lauren Hemp (23) von Manchester City hinter sich, die den Award zum fünften Mal hätte gewinnen können.

DAS BILD ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: James hatte vergangene Saison mit Chelsea das Double aus englischer Meisterschaft und Pokal gewonnen. Der Schwester von Chelsea-Profi Reece James waren wettbewerbsübergreifend acht Tore und fünf Assists gelungen.