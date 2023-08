"Latent unfair": BVB-Chef stänkert gegen Bundesliga-Rivalen

Laut dem Marketing-Chef könnten Borussia Dortmund und der FC Bayern München auf Dauer einen Nachteil haben.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmunds Marketing-Chef Carsten Cramer hat kritisiert, dass sich aus der Bundesliga in diesem Sommer lediglich sein Klub sowie der FC Bayern München auf eine Marketingreise auf einen anderen Kontinent begeben haben.

Nur durch solche Trips könne die Bundesliga seiner Meinung nach international bekannter gemacht und der Vorsprung der Premier League verkleinert werden.

WAS WURDE GESAGT? "Wir glauben, dass das für die Bundesliga extrem wichtig ist - und bleiben bei der Hoffnung, dass das auf Dauer nicht nur etwas ist, was Borussia Dortmund und die Kollegen aus dem Süden zu schultern haben", sagte Cramer im Zuge der USA-Reise. "Das ist am Ende auch latent unfair, weil es auf die Substanz geht."

Beim FC Bayern äußerten sich Finanzvorstand Michael Diederich sowie Marketingchef Andreas Jung im Zuge der Asien-Reise ihres Klubs zuletzt ähnlich.

