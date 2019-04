Lars Stindl nach Schienbeinbruch-OP optimistisch: "Das kriegen wir hin"

Im Spiel gegen Hannover hat sich Mönchengladbach-Spieler Stindl das Schienbein gebrochen. Nach der OP bedankt er sich für die vielen Genesungswünsche.

Kapitän Lars Stindl von hat sich nach seiner Operation am gebrochenen Schienbein optimistisch gezeigt. "OP gut überstanden! Jetzt steht erst mal Reha auf dem Programm, aber das kriegen wir schon hin! Drücke den Jungs die Daumen für die letzten Spiele!", schrieb der 30-Jährige am Montag in den Sozialen Netzwerken.

Stindl war noch am Samstagabend in Hannover operiert worden, wo er sich kurz zuvor bei einem heftigen Zusammenprall mit 96-Abwehrspieler Matthias Ostrzolek schwer verletzt hatte.

OP gut überstanden! Jetzt steht erst mal Reha auf dem Programm aber das kriegen wir schon hin! Drücke den Jungs die Daumen für die letzten Spiele! ✊🏼🙌🏼 Ansonsten ein riesiges „Danke“ für die unfassbar vielen Nachrichten! pic.twitter.com/fdLM97yiLP — Lars Stindl (@stindl28) 15. April 2019

"Ein riesiges 'Danke' für die unfassbar vielen Nachrichten", schrieb Stindl, der vermutlich mehrere Monate ausfallen wird.

Mönchengladbach-Kapitän Stindl wird der Borussia im Kampf um Europa fehlen

Die Verletzung des Kapitäns ist für die Borussia aus Mönchengladbach ein schwerer Schock, da man sich aktuell noch im Kampf um Europa befindet. Nach einer starken Hinrunde und Platz drei gab es in Mönchengladbach in der Rückrunde weniger gute Ergebnisse.

Momentan befindet man sich auf Rang fünf. Der Vertrag zwischen der Borussia und Trainer Dieter Hecking wird im Sommer aufgelöst.