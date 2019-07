LaLiga-Spielplan 2019/20 veröffentlicht, erster Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid im Oktober

LaLiga hat den Spielplan für die Saison 2019/20 veröffentlicht. Besonders im Fokus: natürlich die beiden Clasicos zwischen Barcelona und Real Madrid.

Titelverteidiger muss zum Auftakt der Saison 2019/20 in am 18. August bei antreten. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Spielplan für die kommende Spielzeit hervor.

Besonders im Fokus steht dabei auch El Clasico, wenn die Katalanen auf Erzrivale treffen. Zum ersten Aufeinandertreffen kommt es dabei am 10. Spieltag im Camp Nou (27. Oktober).

In der Rückrunde muss Barca dann ins Santiago Bernabeu, dort wird am 1. März im Rahmen des 26. Spieltags gespielt.

LaLiga 2019/20 - 1. Spieltag