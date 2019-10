LaLiga-Spiel in den USA? Atletico Madrid vs. FC Villarreal soll in Miami ausgetragen werden

LaLiga unternimmt einen neuen Anlauf zu einem Spiel in den Vereinigten Staaten. Vizemeister Atleti soll gegen Villarreal in Miami antreten.

Der spanische Vizemeister könnte für ein Gastspiel der nationalen Liga bald in den USA Station machen. Gemeinsam mit dem Ligaverband (LFP) und Gegner reichte Atletico am Donnerstag beim spanischen Fußballverband (RFEF) einen formalen Antrag auf eine Verlegung des Ligaspiels ein, dies gab der Verband in einer Pressemitteilung bekannt.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Statt wie geplant im Estadio del la Ceramica von Villarreal soll die Partie des 16. Spieltags im Hard Rock Stadium von Miami ausgetragen werden. Dafür soll die Partie um zwei Tage auf den 6. Dezember vorgezogen werden, der Anstoß in der Heimstätte von NFL-team Miami Dolphins ist für 22.00 Uhr spanischer Zeit geplant. Wie die spanische Online-Zeitung El Confidencial berichtet, soll Villarreal für den Verdienstausfall des Heimspiels entschädigt werden. Zudem soll es Charterflüge für interessierte Fans geben.

Spiel zwischen Barcelona und in den USA scheiterte

Der Ligaverband treibt damit zum wiederholten Male seine Internationalisierungspläne voran. Bereits in der Vorsaison sollte Meister im Rahmen des Ligabetriebs Ende Januar in Miami auf den FC Girona treffen. Auch damals hatten sich die Klubs und der Ligaverband auf dieses Gastspiel geeinigt. Am Ende scheiterte die erstmalige Austragung einer Begegnung der Primera Division auf internationalem Boden allerdings an einem breiten Widerstand.

Der spanische Fußballverband, die Spielergewerkschaft sowie FIFA und UEFA lehnten das Gastspiel allesamt ab. Zwischenzeitlich hatte der LFP mit einer Klage gegen den RFEF sogar eine Austragung der Partie erzwingen wollen, ehe Barca sich wegen der Streitigkeiten von dem Vorhaben zurückzog. Der Ligaverband hatte 2018 einen Vertrag mit dem US-Unternehmen Relevent abgeschlossen, nachdem in den nächsten 15 Jahren je ein Spiel pro Saison in den USA oder Kanada ausgetragen wird.