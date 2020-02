F1-Fahrer Lewis Hamilton drückt dem FC Barcelona im Clasico die Daumen: "Ihr seid eine große Inspiration"

Hamilton hat sich beim FC Barcelona für ein geschenktes Trikot bedankt und dem Verein in einem Video viel Glück für den anstehenden Clasico gewünscht.

F1-Rennfahrer Lewis Hamilton drückt dem im Clasico gegen am Sonntag (21 Uhr live auf DAZN) die Daumen. Der spanische Tabellenführer bedankte sich am Samstag auf Twitter für eine Nachricht des Weltmeisters, in dem er motivierende Worte an den katalanischen Verein richtet.

"Ich bin ein großer Fan und sehr stolz auf Euch, Jungs! Viel Glück im Clasico", sagt Hamilton in einem Video, in dem er sich für ein von dem Verein geschenktes Trikot bedankt. "Ich weiß, Ihr werdet es großartig machen. Ihr seid eine große Inspiration. Ich sende Euch jede Menge positive Energie", so der 35-Jährige.

In der spanischen Liga hat der FC Barcelona aktuell zwei Punkte Vorsprung auf Real Madrid, das sich mit einem Sieg in der Tabelle erneut vor den Konkurrenten schieben könnte.