LaLiga: Joao Felix verrät die Gründe für seinen Wechsel zu Atletico Madrid

Top-Talent Joao Felix hat über seinen Transfer zu Atletico Madrid gesprochen und seine Entscheidung für den Verein aus Spaniens LaLiga erklärt.

Joao Felix hat im Interview mit dem offiziellen TV-Sender von Lissabon verraten, warum er sich im letzten Sommer entschieden hat, zu und nicht zu einem der anderen interessierten Vereine zu wechseln.

"Es ist ein Traum für jeden Spieler, in einer der besten Mannschaften der Welt spielen zu können. Atletico ist eine von ihnen ", sagte der 20-Jährige zu Benfica TV und begründete seine Entscheidung mit den Entwicklungschancen in der spanischen Hauptstadt.

Joao Felix über Atletico-Wechsel: "Die besten Voraussetzungen, um in meiner Karriere voranzukommen"

"Mehrere Vereine hatten Interesse an mir, aber ich habe mich letztendlich für Atletico entschieden, weil es mir am besten gefallen hat", so Felix, der hinzufügte: "Ich denke, es wird mir die besten Voraussetzungen geben, um in meiner Karriere voranzukommen."

Der Angreifer war im Sommer für 126 Millionen Euro Ablöse von Benfica zu Atletico gewechselt und soll dort den zum abgewanderten Antoine Griezmann ersetzen. Nach 15 Toren und neun Vorlagen in der vergangenen Saison hatte Felix zunächst jedoch Schwierigkeiten, sich in seinem neuen Umfeld zurechtzufinden.

Bislang kommt der portugiesische Nationalspieler in 20 -Einsätzen erst auf vier Tore und eine Vorlage. In den letzten Monaten hatte er jedoch auch mit Verletzungen zu kämpfen. Bei Atletico steht Felix noch bis 2026 unter Vertrag.