Läuft Lionel Messi bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris für Argentinien auf?

Messi bei Olympia 2024? Am Trainer der Argentinier würde es auf keinen Fall scheitern.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi könnte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris für Argentinien auflaufen. Javier Mascherano würde den Weltmeister gerne an Bord haben.

Die Albiceleste, die bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit dem Titel glänzte, erwägt auch eine Berufung des erfahrenen Stürmers Angel Di Maria. Sowohl er als auch Messi gehörten zum argentinischen Team, das bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking Gold gewann.

WAS WURDE GESAGT? Mascherano - ehemaliger Mannschaftskamerad von Messi und Di Maria und derzeit Trainer der argentinischen U20-Nationalmannschaft - sagte gegenüber TyC Sports auf die Frage, ob die beiden Kultfiguren Teil seiner Pläne in der französischen Hauptstadt sein könnten: "Es würde uns sehr stolz machen, wenn wir zwei Weltmeister von diesem Kaliber dabei haben könnten. Es gibt Spieler, die es verdienen, bestimmte Dinge selbst zu entscheiden. Und Leo und Angel gehören eindeutig dazu."

Messi spielt derzeit in den USA bei Inter Miami, wo er nach Ablauf seines Vertrags bei Paris Saint-Germain ablösefrei gewechselt ist, während Di Maria in Portugal bei Benfica bereits zum zweiten Mal unter Vertrag steht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Goal Ar / Social

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Auch wenn Argentinien Messi gerne in seinem Olympia-Kader sehen würde, muss auch die Copa América im nächsten Sommer in die Rechnung mit einbezogen werden. Es gab schon Spieler, die an zwei Turnieren teilgenommen haben - darunter Barcelona-Star Pedri, der 2021 bei der EM und den Olympischen Spielen dabei war - und Messi möchte seine internationale Karriere vielleicht mit einem weiteren Höhepunkt beenden, nachdem er erklärt hat, dass er nicht vorhat, an der WM 2026 teilzunehmen.