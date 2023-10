Lästereien von Ousmane Dembélé? Warum der Wechsel von Benjamin Pavard vom FC Bayern zum FC Barcelona geplatzt sein soll

Ousmane Dembélé soll mit ein Grund dafür sein, dass Benjamin Pavard nicht beim FC Barcelona gelandet ist.

WAS IST PASSIERT? In Spanien macht eine kuriose Geschichte um Benjamin Pavard die Runde. Angeblich ist ein Wechsel des Innenverteidigers vom FC Bayern zum FC Barcelona im vergangenen Winter auch am Veto seines französischen Landsmannes Ousmane Dembélé gescheitert.

WAS WURDE GESAGT? Im Podcast "Barça reservat" von Catalunya Ràdio behauptete der spanische Journalist Javier Miguel, die Katalanen seien im Wintertransferfenster 2023 an einer Verpflichtung von Pavard interessiert gewesen.

Trainer Xavi habe in diesem Zusammenhang Dembélé nach dessen Meinung zu Pavard gefragt. Der frühere Dortmunder soll alles andere als positiv über den 27-Jährigen gesprochen haben, was mit ein Grund für die Entscheidung gegen einen Pavard-Transfer gewesen sei.

Pavard sei ein konfliktfreudiger Spieler, der in der Kabine Probleme verursache, soll Dembélé seinem damaligen Trainer berichtet haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Sollten die Berichte des Journalisten Miguel zutreffen, würde dies nicht einer gewissen Ironie entbehren: Bekanntlich sorgte Dembélé in der Vergangenheit für deutlich mehr Stunk als Pavard. Die Skandalakte des 26-Jährigen ist lang, bei Borussia Dortmund streikte er sich beispielsweise einst zum FC Barcelona.

Pavard wechselte schließlich im Sommer von München zu Inter Mailand, Dembélé von Barça zu Paris Saint-Germain.