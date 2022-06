Länderspiel heute live: Ungarn vs. Deutschland im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Nations League trifft Deutschland auf Ungarn. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagabend (11. Juni 2022) trifft Deutschland in der Nations League auf Ungarn. Das Spiel wird um 20.45 Uhr in der Puskas-Arena in Budapest angepfiffen.

Deutschland spielte zuletzt dreimal in Folge unentschieden, sowohl gegen die Niederlande, Italien und England trennte man sich 1:1. Auch wenn das bedeutet, dass Hansi Flick als Bundestrainer bisher noch ungeschlagen ist, will man gegen Ungarn jetzt natürlich wieder einen Sieg einfahren. Allerdings sollte man die Ungarn nach dem 2:2 bei der EM 2020 nicht unterschätzen. Ob Thomas Müller und Co. heute ein Sieg gelingt, erfahren wir dann ab 20.45 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Länderspiel heute live: Ungarn vs. Deutschland - Die Partie im Überblick

Begegnung Ungarn vs. Deutschland Wettbewerb Nations League Anpfiff 11. Juni - 20.45 Uhr Spielort Puskas-Arena (Budapest)

Länderspiel heute live: Ungarn vs. Deutschland - die Übertragung im TV

Natürlich könnt Ihr die Begegnung zwischen Ungarn und Deutschland auch im TV verfolgen. Alle Länderspiele mit deutscher Beteiligung werden im Free-TV gezeigt, das heutige Spiel bildet dabei keine Ausnahme. Nur die betreffenden Sender unterscheiden sich dabei je nach Spiel und Wettbewerb.

Ungarn vs. Deutschland könnt Ihr heute bei RTL verfolgen. Um 20.15 Uhr beginnt dort die Vorberichterstattung, bevor dann eine halbe Stunde später die Partie angepfiffen wird. Ihr könnt also ganz bequem bei RTL einschalten und so das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen ohne weitere Kosten sehen.

Getty Images

Länderspiel heute live: Ungarn vs. Deutschland - der LIVE-STREAM zum Spiel

Neben einer Übertragung im TV bietet RTL auch einen LIVE-STREAM zum Spiel an. Diesen findet Ihr auf der Plattform RTL+. Das Zusehen bei RTL+ ist allerdings nicht ohne weiteres möglich. Um jetzt die Partie dort per STREAM sehen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ abschließen.

Das kostet Euch in der günstigsten Variante 4,99 Euro pro Monat. Aber aufgepasst: RTL+ bietet ebenfalls einen kostenlosen Probemonat an, mit dem Ihr das ganze Programm 30 Tage kostenlos sehen könnt. Den Link dazu findet Ihr hier.

Habt ihr dann ein gültiges Abo, braucht es nur noch ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr den STREAM sehen könnt, und schon kann es ab 20.45 Uhr losgehen.

imago images

Länderspiel heute live: Ungarn vs. Deutschland - der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Länderspiel heute live: Ungarn vs. Deutschland - die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.