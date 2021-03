Länderspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Rumänien gegen Deutschland in der WM-Qualifikation

Am zweiten Spieltag der WM-Qualifikation ist Deutschland in Rumänien gefordert. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der Qualifikation für die WM 2022 ist Deutschland am Sonntag in Rumänien gefordert. Mit dem 3:0 gegen Island hat sich das DFB-Team unter der Woche eine gute Ausgangssituation geschaffen. Anstoß des Länderspiels ist um 20.45 Uhr in der Arena Nationala in Bukarest.

Rumänien gegen Deutschland heute live: Die WM-Qualifikation in der Übersicht

Begegnung Rumänien - Deutschland Datum Sonntag, 28. März 2021 | 20.45 Uhr Stadion Arena Nationala, Bukarest

Rumänien gegen Deutschland: Das Länderspiel heute live im TV sehen - geht das?

Das Länderspiel zwischenundkönnt Ihr am Sonntag live und in voller Längeverfolgen. Ihr möchtet wissen, auf welchem Sender? In diesem Artikel liefert Euchalle Informationen zur

Nachdem die Begegnung mit Island live im Free-TV gezeigt wurde, gibt es auch an diesem Wochenende gute Nachrichten: Die Begegnung zwischen Rumänien und Deutschland wird am Sonntag ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

RTL hat sich für alle Spiele des DFB-Teams in der WM-Qualifikation die TV-Rechte gesichert. Um 20.15 Uhr begrüßen Euch Florian König und Uli Hoeneß, der nach seinem Debüt gegen Island seinen zweiten Einsatz als Experte hat, zu den Vorberichten.

Anschließend wird RTL das Aufeinandertreffen live und in voller Länge im Free-TV zeigen. Erneut sind Kommentator Marco Hagemann und Co-Kommentator Steffen Freund zu hören und werden Euch am Mikrofon durch den Abend begleiten.

Rumänien gegen Deutschland im Länderspiel: Die WM-Qualifikation heute im LIVE-STREAM erleben

Beim Streamingdienst TVNOW könnt Ihr Rumänien gegen Deutschland jedoch auch im LIVE-STREAM verfolgen. Solltet Ihr am Sonntag keinen Fernseher in Reichweite haben, müsst Ihr somit trotzdem nicht auf die Spiele in der WM-Qualifikation verzichten.

Damit Ihr auf den LIVE-STREAM zugreifen könnt, müsst Ihr Euch jedoch zunächst bei TVNOW registrieren. Das ist für Neukunden in den ersten 30 Tagen kostenlos. Anschließend kostet Euch das Abonnement in der günstigsten Variante 4,99 Euro im Monat.

Rumänien gegen Deutschland heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Geht das?

Solltet Ihr einen Wohnsitz in Österreich oder der Schweiz haben, sind die Spiele des DFB-Teams auch im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen. Dort werden neben Rumänien gegen Deutschland auch alle anderen Spiele der WM-Qualifikation gezeigt / übertragen.

Auch bei DAZN ist eine Registrierung notwendig, um die vielen Streamingangebote nutzen zu können. Mit einem Gratismonat könnt Ihr DAZN aber zunächst vier Wochen testen. Anschließend bezahlt Ihr für den Streamingdienst 11,99 Euro im Monat.

Das Länderspiel Rumänien gegen Deutschland: Die WM-Quali heute im LIVE-TICKER

Doch selbst, wenn Ihr die WM-Qualifikation am Sonntag nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt, gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr trotzdem über die Ereignisse auf dem Laufenden bleibt. Denn Goal begleitet alle Spiele des DFB-Teams im kostenlosen LIVE-TICKER.

Um auch garantiert nichts von den Vorberichten zu verpassen, solltet Ihr Euch bereits eine halbe Stunde vor Anstoß reinklicken. Ab 20.45 Uhr halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen aller wichtigen Szenen auf dem neuesten Stand.

Das Länderspiel Rumänien gegen Deutschland heute live: Die Übertragung der WM-Qualifikation in der Übersicht

Rumänien gegen Deutschland live ... ... im TV ... auf RTL ... im LIVE-STREAM ... auf TVNOW und DAZN (nur in der Schweiz und in Österreich) ... im LIVE-TICKER ... bei Goal

Das Länderspiel Rumänien gegen Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht

Nach dem gelungenen Start in die WM-Qualifikation will die deutsche Nationalmannschaft nachlegen. In Rumänien wartet aber der vielleicht stärkste Gruppengegner.

Bukarest/Düsseldorf (SID) Joachim Löw hatte Redebedarf. Dabei brannten dem Bundestrainer vor dem kniffligen WM-Qualifikationsspiel in Rumänien weniger taktische und personelle Fragen unter den Nägeln - Löw wehrte sich ungefragt vehement gegen den Eindruck, dass die viel beachtete Menschenrechtsaktion der deutschen Nationalmannschaft am Ende Marketing-Selbstzwecken diente.

"Wenn jemand denkt, dass unsere Spieler, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, sich aus Marketinggründen vor so einen Karren spannen lassen, der irrt gewaltig", sagte Löw in Bukarest vor dem Kräftemessen mit dem wohl stärksten Gruppengegner am Sonntag (20.45 Uhr/RTL). "Unsere Spieler sind sehr, sehr interessiert und wissen, was in der Welt passiert", stellte Löw klar: "Sie engagieren sich in Eigeninitiative. Ich fand es beeindruckend, was sie gemacht haben."

Die T-Shirt-Aktion ("HUMAN RIGHTS") beim Auftakt der Qualifikation für die WM 2022 in Katar gegen Island (3:0) wurde gelobt, Kritik gab es allerdings an der anschließenden Verwertung auf den Social-Media-Portalen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). "Wir wissen, dass unsere Spieler für diese Werte stehen", sagte Löw. Nicht alles, was beim DFB passiere, sei "negativ zu bewerten".

Etwas genervt war der scheidende Bundestrainer auch von der angespannten Personalsituation. Niklas Süle steht aufgrund seiner Oberschenkelzerrung weder in Rumänien noch gegen Nordmazedonien am Mittwoch in Duisburg zur Verfügung. Es droht zudem der Ausfall von Leon Goretzka (Wade). Hinter dem Einsatz seines Münchner Teamkollegen Leroy Sane (Oberschenkel) steht ein kleines Fragezeichen. "Bei ihm sieht es aber etwas positiver aus", sagte Löw, der den Ausfall Süles bedauerte: "Es fiel mir schwer, das zu akzeptieren. Aber das Risiko einer größeren Verletzung ist gegeben."

So soll es vor Torhüter Manuel Neuer, der am Samstag 35 wurde, die Viererkette richten, die auch gegen Island aufgelaufen war. Erste Alternative für Goretzka ist Florian Neuhaus.

Die Rumänen, die zum Auftakt knapp gegen Nordmazedonien gewonnen haben (3:2), sind für Löw eine "ganz andere Mannschaft als die Isländer". Löw hat "große Stärken in der Offensive" erkannt: "Sie wollen nicht so gerne verteidigen, sie wollen den Ball. Sie haben Tordrang und wollen zum Abschluss kommen. In der Offensive sind sie brandgefährlich."

Dennoch geht die DFB-Auswahl als Favorit in die Partie. Dabei gilt es, zwei beeindruckende Serien erfolgreich zu verteidigen. Gegen Island gelang der 17. Sieg in der WM-Qualifikation in Folge (Rekord), außerdem ist der viermalige Weltmeister in allen 47 WM-Qualispielen seit 1934 auswärts ungeschlagen. "Die Rumänen sind fußballerisch und technisch ein wenig stärker. Da müssen wir auf der Hut sein", mahnte Joshua Kimmich, für den die Begegnung "ein Schlüsselspiel ist, da sich nur der Erste direkt qualifiziert".

Die Umstände der Reise sind in Corona-Zeiten wieder einmal etwas anders. Nach dem Coronafall Jonas Hofmann wurden die Nationalspieler am Freitag und Samstag insgesamt dreimal - zweimal mit Antigen-Schnelltests und einmal per PCR-Test - getestet. Alle Tests fielen negativ aus.

Nach dem Abpfiff geht es am Sonntag direkt zum Flughafen, um so schnell wie möglich zurück in die Heimat zu fliegen. Das Auswärtige Amt hat derzeit eine Reisewarnung für Rumänien verhängt. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Samstag bei 205,6.