Länderspiel heute live im Free-TV: Wo läuft Italien vs. Deutschland?

In der Nations League muss Deutschland zum Auftakt bei Europameister Italien ran. Hier bekommt Ihr die letzten Infos zum Spiel.

Die Nations League beginnt - und auf Deutschland warten in diesem Wettbewerb drei attraktive und schwere Gegner. Los geht es für das DFB-Team heute (4. Juni 2022) in Italien beim Europameister. In Bologna steht um 20.45 Uhr das erste Duell für die Truppe von Nationaltrainer Hansi Flick an, bevor es in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten auch noch gegen England und Ungarn geht.

Zweimal bekleckerte sich Deutschland in der Nations League bislang nicht mit Ruhm. Um den Titel spielten beim Final-Four-Turnier immer andere Teams, doch das soll sich nach dem Willen der DFB-Mannschaft nun ändern. Ein guter Auftritt gegen Italien heute und weitere gute Spiele gegen England und Ungarn in den nächsten Tagen wären auch im Hinblick auf die in fünf Monaten anstehende WM ein positives Zeichen.

Heute geht es für Deutschland in Italien in der Nations League zur Sache. GOAL erklärt Euch, ob und wo das Spiel im Free-TV und damit kostenlos läuft.

Länderspiel heute live: Italien vs. Deutschland in der Übersicht

BEGEGNUNG Italien - Deutschland WETTBEWERB Nations League | 1. Spieltag ORT Stadio Renato Dell'Ara | Bologna ANSTOSS 20.45 Uhr

Länderspiel heute live: Italien vs. Deutschland im Free-TV

Die deutsche Nationalmannschaft spielt - und das Duell wird auch kostenlos übertragen. Das war in der Vergangenheit schon immer so und das ist auch heute so. Insofern gibt es eine gute Nachricht auf die Frage, ob Italien vs. Deutschland heute im Free-TV läuft: Ja, das ist der Fall.

Denn der sogenannte Rundfunkstaatsvertrag regelt, dass Spiele von sehr großem Interesse und mit deutscher Beteiligung grundsätzlich im Free-TV gezeigt werden müssen. Der DFB-Auftritt in Bologna fällt natürlich in diese Kategorie.

Die Rechte an der Nations League liegen dabei bei verschiedenen Sendern: Für die Heimspiele sind ARD und ZDF verantwortlich, die Auswärtsspiele der Flick-Truppe laufen bei RTL.

Der Privatsender zeigt Italien vs. Deutschland heute exklusiv. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch diese werden Euch Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus begleiten. Matthäus ist auch Teil des RTL-Kommentatoren-Duos, er unterstützt Marco Hagemann.

Länderspiel heute live: Italien vs. Deutschland im LIVE-STREAM

Neben der TV-Übertragung gibt es auch die Möglichkeit, Italien vs. Deutschland im LIVE-STREAM zu schauen. Auch hier liegen die Rechte bei RTL. Der Sender streamt die 90 Minuten aus Bologna auf seiner offiziellen RTL-Streamingplattform RTL+ (ehemals TVNow).

Im Gegensatz zur Ausstrahlung im Fernsehen ist der Stream allerdings nicht kostenlos. Denn um das Spiel zu sehen, benötigt Ihr ein Abo bei RTL+, wobei es zwei Optionen für Euch gibt: RTL+ Premium (4,99 Euro pro Monat) und RTL+ Premium Duo (7,99 Euro pro Monat). Mit dem Duo-Paket könnt Ihr die Partie gleichzeitig auf zwei Endgeräten streamen.

Eine gute Nachricht gibt es aber doch: Wer noch nicht Kunde von RTL+ ist, der kann das Programm 30 Tage kostenlos testen.

Länderspiel heute live: Die Übertragung von Italien vs. Deutschland in der Übersicht

Begegnung: Italien - Deutschland

Anstoß: Heute, 20.45 Uhr

Übertragung TV: RTL

Übertragung LIVE-STREAM: RTL+

Moderation: Florian König

Experte: Lothar Matthäus

Kommentatoren: Marco Hagemann und Lothar Matthäus

Länderspiel heute live: Italien vs. Deutschland im kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL

Ihr könnt Italien vs. Deutschland heute nicht live im Free-TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? GOAL hat die Lösung für Euch: In unserem kostenlosen LIVE-TICKER informieren wir Euch zu dem Spiel und vermelden Euch quasi in Echtzeit, was in Bologna auf dem Rasen passiert.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Italien vs. Deutschland!

