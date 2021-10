Deutschland empfängt am 7. Spieltag der WM-Qualifikation heute Rumänien. Goal erklärt, wie und wo das Spiel live im TV und STREAM übertragen wird.

Macht Deutschland am heutigen Freitag, 8. Oktober, einen großen Schritt Richtung WM 2022 in Katar? Am 7. Spieltag der WM-Qualifikation hat das DFB-Team heute Rumänien zu Gast. Das Spiel wird um 20.45 Uhr im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen.

Nach sechs Spieltagen führt Deutschland die Qualifikationsgruppe J mit 15 Punkten vor Armenien (11 Punkte) an. Der heutige Gegner Rumänien folgt auf Platz drei mit zehn Zählern. Das Hinspiel in Rumänien gewann Deutschland mit 1:0.

Nach den drei Siegen gegen Liechtenstein, Armenien und Island steht heute das vierte Spiel für Deutschland unter Bundestrainer Hansi Flick auf dem Programm. Flick muss in den anstehenden Spielen gegen Rumänien und am kommenden Montag in Nordmazedonien auf Mahmoud Dahoud, Robin Gosens, Ilkay Gündogan und Mats Hummels verzichten. Dennoch geht Deutschland als klarer Favorit in das Spiel.

Deutschland kann mit einem Sieg gegen Rumänien die Tabellenführung in der Gruppe J festigen. Goal erklärt in diesem Artikel, wie das Länderspiel heute live im TV übertragen wird.

Länderspiel heute live im TV sehen: Deutschland vs. Rumänien auf einen Blick

Begegnung Deutschland - Rumänien Wettbewerb WM-Qualifikation, Gruppe J, 7. Spieltag Datum Freitag, 8. Oktober Anpfiff 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Volksparkstadion, Hamburg

Länderspiel heute live im TV sehen: So wird Deutschland vs. Rumänien übertragen

Gute Nachricht für alle Fans der deutschen Nationalmannschaft! Deutschland vs. Rumänien wird heute live im Free-TV übertragen - in den heutigen TV-Zeiten keine Selbstverständlichkeit.

Der Privatsender RTL hat sich die Übertragungsrechte an allen Qualifikationsspielen des DFB-Teams gesichert und ist demnach auch heute der übertragende Free-TV-Sender.

Da sich RTL primär durch Werbung finanziert, kann der Privatsender sein Programm kostenlos anbieten.

Deutschland vs. Rumänien heute live im Free-TV: Die Übertragung bei RTL

Die Übertragung von Deutschland vs. Rumänien bei RTL beginnt heute um 20.15 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick, sie vertritt den erkrankten Florian König, und Experte Lothar Matthäus übernehmen Kommentator Marco Hagemann und sein Co Steffen Freund.

Nach dem Spiel gibt es noch zahlreiche Interviews sowie Zusammenfassungen von anderen WM-Qualifikationsspielen.

Länderspiel heute im LIVE-STREAM sehen: So wird Deutschland vs. Rumänien übertragen

Die Übertragung von Deutschland vs. Rumänien im TV wäre damit geklärt. Zur Freude vieler Fans ist diese sogar kostenlos.

In heutigen Tagen von immer größerer Bedeutung ist die Übertragung im LIVE-STREAM. Ist diese auch kostenlos? Diese Frage müssen wir mit einem Nein beantworten - der von RTL angebotene LIVE-STREAM zu Deutschland vs. Rumänien ist kostenpflichtig - mit einer Ausnahme!

🎙️ Hansi #Flick: "Es gibt kaum Spieler, die gesetzt sind. […] @ToniRuediger und Niklas [#Süle] werden von Anfang an spielen – sie sind aktuell eingespielt. Was auf der Außenverteidiger-Position passiert, werden wir noch schauen."#DFBPK #GERROU #DieMannschaft | 📸 DFB/Reinhard pic.twitter.com/UPfhrkwcHv — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 7, 2021

Deutschland vs. Rumänien heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung bei TVNow

TVNow ist die Streamingplattform der RTL Group, auf der auch die Inhalte von ntv, Vox, RTLNitro, RTL2, SuperRTL und weiteren Sparten von RTL zu finden sind. Anders als bei anderen Sendern muss man für TVNow aber ein Abo abschließen, um Zugriff auf bestimmte Inhalte zu haben.

Live-Events und damit auch das Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Rumänien fallen nicht unter die kostenlos zu empfangenden Inhalte auf TVNow. Hierfür muss ein TVNOW-Premium-Abonnement zum Preis von 4,99 Euro im Monat abgeschlossen werden.

Das Gute daran: Das Abo kann jederzeit wieder gekündigt werden und zudem kann TVNOW PREMIUM 30 Tage kostenlos getestet werden. Wer sich also noch rechtzeitig vor Spielbeginn ein TVNOW-Premium-Abonnement besorgt, kann sich das Spiel kostenlos im LIVE-STREAM ansehen. Keine Angst, damit seid Ihr nicht an eine spätere kostenpflichtige Fortführung des Abos gebunden.

Wenn Ihr Euch Deutschland vs. Rumänien heute nicht am Laptop oder PC anschauen wollt, dann könnt ihr auch auf Euer Handy oder Tablet ausweichen. Das funktioniert mit der kostenlosen TVNow-Premium-App (Download im PlayStore, Download im AppStore).

Länderspiel Deutschland vs. Rumänien heute live im TV: Die Aufstellung

Welchen elf Spielern schenkt Bundestrainer Hansi Flick von Beginn an das Vertrauen? Das erfahren wir heute etwa eine Stunde vor Spielbeginn. Sobald die Aufstellung des DFB-Teams und von Rumänien feststeht, zeigen wir sie Euch an dieser Stelle.

