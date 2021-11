Im vorletzten Länderspiel des Jahres trifft die DFB-Elf heute auf Liechtenstein. Hier gibt es die letzten Infos zum Spiel.

Das WM-Ticket hat die deutsche Mannschaft bereits sicher, die beiden letzten Spiele der Qualifikation gegen Liechtenstein und in Armenien solten eigentlich dazu dienen, Abläufe weiter einzuüben und das Gerüst der Mannschaft weiter zu stärken. Doch dann kam das Corona-Chaos rund um Niklas Süle und die Abreise einiger Bayern-Stars.

Bundestrainer Hansi Flick nominierte einige neue Spieler nach, darunter die beiden Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku. Die Umstände sind alles andere als einfach, dennoch muss es gegen Liechtenstein heute Abend einen klaren Sieg geben.

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Liechtenstein in der Übersicht

BEGEGNUNG Deutschland vs. Liechtenstein WETTBEWERB WM-Qualifikation | Gruppe J | 9. Spieltag ORT Volkswagen-Arena | Wolfsburg ANSTOSS 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER)

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Liechtenstein im TV und LIVE-STREAM

Natürlich ist das Spiel der deutschen Mannschaft heute Abend live im Free-TV zu sehen. Dafür sorgt allein schon der Rundfunkstaatsvertrag, der genau das vorschreibt. Welcher Sender das Spiel allerdings zeigen muss, sagt der Rundfunkstaatsvertrag nicht.

Wie die vergangenen WM-Qualispiele der deutschen Mannschaft ist auch die heutige Partie gegen den Fußballzwerg aus Liechtenstein live und exklusiv bei RTL zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.25 Uhr, da der Sender zuvor um 20.15 Uhr noch ein kurzes Spezial zur Coronalage in Deutschland sendet.

Als Moderatorin der Fußballübertragung ist erneut Laura Papendick im Einsatz, die wie bereits bei der vergangenen Länderspielperiode den erkrankten Florian König ersetzt. An ihrer Seite begleitet Experte Lothar Matthäus das Spiel. Das Kommentatorenduo bilden wie von RTL gewohnt Marco Hagemann und Steffen Freund.

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Liechtenstein im LIVE-STREAM bei RTL+

Wer das Spiel nicht live zu Hause sehen kann, der kann auf den LIVE-STREAM zum Spiel zurückgreifen. Dieser läuft auf der Plattform RTL+. Kennt Ihr nicht? Doch, mit Sicherheit. Hinter RTL+ verbirgt sich nämlich das alte TVNOW unter neuem Namen. Die Internetadresse ist sogar immer noch dieselbe.

Und auch sonst hat sich nach der Umbenennung nicht viel geändert. Nach wie vor gibt es zwei kostenpflichtige Abomodelle, um das Angebot nutzen und LIVE-TV verfolgen zu können. Für die meisten Interessenten dürfte das günstigere Premium-Monatsabo für 4,99 Euro ausreichen. Das Premium-Duo-Paket für 7,99 Euro im Monat bietet Werbefreiheit (von der Werbung im Live-Programm abgesehen) und erlaubt das gleichzeitige Streaming auf einem zweiten Gerät. Wer noch kein RTL+-Konto hat, der kann das Programm auch 30 Tage kostenlos testen.

Länderspiel heute live: Die Übertragung von Deutschland vs. Liechtenstein in der Übersicht

Begegnung: Deutschland vs. Liechtenstein

Anstoß: Heute, 20.45 Uhr

Übertragung TV: RTL

Übertragung LIVE-STREAM: RTL+

Moderation: Laura Papendick

Experte: Lothar Matthäus

Kommentatoren: Marco Hagemann und Steffen Freund

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Liechtenstein im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal

Wer das Spiel nicht im Bewegtbild sehen kann, dem ist unser LIVE-TICKER zum heutigen Spiel zu empfehlen. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit über alle Geschehnisse in Wolfsburg informiert. Egal, was auf dem Platz passiert: Hier seid Ihr mittendrin.

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Liechtenstein im Relive bei DAZN

Ab Mitternacht kann das Spiel zwischen Deutschland und Liechtenstein in voller Länge auch beim Streamingdienst DAZN im Relive angesehen werden. Der Anbieter hält die Live-Rechte an allen Spielen der europäischen WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung. Die Partien der DFB-Elf stehen dafür dann aber später zeitversetzt zur Verfügung. Wer also heute Abend spät nach Hause kommt und ein DAZN-Abo hat, kann das Spiel dann immer noch dort sehen.

Wer noch kein Abo hat, aber Sport und besonders Fußball liebt, für den ist eine Anschaffung vielleicht eine Überlegung wert. Denn DAZN zeigt nicht nur alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sondern auch unzähligen internationalen Spitzenfußball. Ganz vorne ist da natürlich die Champions League zu nennen. Ein DAZN-Abo kostet entweder monatlich 14,99 Euro, wenn Ihr auf die monatliche Kündbarkeit besteht. Oder aber Ihr bindet Euch direkt für ein Jahr, dann werden einmalig 149,99 Euro fällig. Hier geht's zur Anmeldung.