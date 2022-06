Länderspiel heute live: Deutschland vs. England im TV und LIVE-STREAM

In der UEFA Nations League trifft Deutschland heute auf England. Wo das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM läuft, hat GOAL recherchiert.

Ein Fußball-Klassiker erwartet uns am heutigen Abend, wenn im Rahmen der Nations League die deutsche Nationalmannschaft gegen England antritt. Anpfiff des Länderspiels ist um 20.45 Uhr in der Allianz-Arena in München. Wo ihr das Spiel live im Free-TV sehen könnt und welcher LIVE-STREAM abrufbar ist, erfahrt Ihr nachfolgend.

Für die DFB-Auswahl steht das zweite Nations-League-Match des Jahres auf dem Programm. Am vergangenen Samstag trennte sich das Team von Trainer Hansi Flick mit 1:1 von Italien, Joshua Kimmich egalisierte den Führungstreffer durch Lorenzo Pellegrini.

Nun folgt also das Duell mit den Three Lions, die gegen Ungarn eine überraschende Niederlage einstecken mussten. Bei der 0:1-Pleite in Budapest präsentierte sich die Elf von Coach Gareth Southgate nicht auf der Höhe, der Leipziger Dominik Szoboszlai sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für den Treffer des Tages.

Das traditionsreiche Duell bietet einiges an Spannung, heute um 20.45 Uhr geht’s los. Gelingt Deutschland oder England der erste Sieg in der Nations League in diesem Jahr?

Länderspiel heute live: Deutschland vs. England - Die Infos zum Spiel

Begegnung: Deutschland gegen England

Wettbewerb: Nations League 2022/23

Anpfiff: Dienstag, 07. Juni 2022 (heute), 20.45 Uhr

Austragungsort: Allianz-Arena, München

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Länderspiel heute live: Läuft Deutschland vs. England im Free-TV oder Pay-TV?

Gute Nachricht für alle Fans der DFB-Auswahl: Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft gehören zu den wenigen Partien, für die kein Abonnement bei einem Pay-TV-Sender vonnöten ist.

Sowohl das ZDF als auch RTL halten Rechte an den Live-Übertragungen der DFB-Elf und haben die einzelnen Spiele untereinander aufgeteilt. Während das ZDF die Heimspiele live zeigt, ist der Privatsender RTL für die Auswärtsspiele verantwortlich.

Länderspiel heute live: Zeigt ZDF oder RTL Deutschland vs. England im Free-TV und LIVE-STREAM?

Da die beiden Teams in der bayrischen Landeshauptstadt aufeinandertreffen, werdet Ihr beim ZDF fündig. Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Christoph Kramer, als Reporter fungiert Bela Rethy.

Auch für diejenigen unter Euch, die über keinen Fernsehanschluss verfügen, ist das Spiel abrufbar. Auf der ZDF-Website oder in der App könnt Ihr bequem den LIVE-STREAM abspielen. Dieser steht Euch kostenfrei zur Verfügung, eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Länderspiel heute live: Deutschland vs. England - Nations-League-Termine der DFB-Auswahl 2022

4. Juni: Italien vs. Deutschland (1:1)

7. Juni: Deutschland vs. England

11. Juni: Ungarn vs. Deutschland

14. Juni: Deutschland vs. Italien

23. September: Deutschland vs. Ungarn

26. September: England vs. Deutschland

Länderspiel heute live: Deutschland vs. England - Wo wird die Nations League übertragen?

Auch Nations-League-Begegnungen ohne Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft versprechen einiges an Spannung. Wer beispielsweise die deutschen Gruppengegner Italien und Ungarn am heutigen Abend im direkten Duell verfolgen möchte, muss sich ein Abonnement beim Streamingdienst DAZN zulegen.

Für monatlich 29,99 Euro sichert Ihr Euch Zugang zu diversen LIVE-STREAMS aus der Welt des Sports. Alternativ könnt Ihr Euch auch für das Jahresabo entscheiden, zahlt 24,99 Euro (in monatlichen Raten) oder einmalig 274,99 Euro. Im Anschluss habt Ihr Zugriff auf diverse LIVE-Events wie natürlich die UEFA Nations League, die NBA und NFL, ausgewählte Bundesliga-Partien und viele weitere Fußball-Wettbewerbe.

Länderspiel heute live: Nations League auf DAZN - Weitere Infos

Länderspiel heute live: Deutschland vs. England im LIVE-TICKER

Ihr könnt die Party nicht live im TV verfolgen, wollt aber unbedingt wissen, was auf dem Platz passiert? Kein Problem!

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL halten wir Euch auf dem Laufenden und Ihr verpasst keine spielentscheidenden Szenen.

Länderspiel heute live: Die Übertragung von Deutschland vs. England in der Übersicht