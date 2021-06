Die deutsche Nationalmannschaft trifft im ersten von zwei Testspielen vor der EM auf Dänemark. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

Deutschland trifft in der Vorbereitung auf die EM in einem Testspiel auf Dänemark. Anstoß im Tivoli-Stadion in Innsbruck ist heute um 21.00 Uhr.

Das DFB-Team startet in die heiße Phase der EM-Vorbereitung. Für Bundestrainer Joachim Löw bieten sich vor dem Turnierauftakt gegen Frankreich am 15. Juni zwei Gelegenheiten, seine Mannschaft zu testen. Im ersten Länderspiel vor der EM heute Abend trifft Deutschland auf Dänemark.

Die Champions-League-Helden des FC Chelsea sowie der unterlegene Finalist Ilkay Gündogan stehen noch nicht zur Verfügung, auch einige andere Spieler wie Leon Goretzka sind nach Verletzungen noch keine Option. Dennoch dürfte die Partie in Innsbruck eine gute Gelegenheit sein, um sich einen ersten Schliff für das Turnier zu holen - besonders für die Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels.

Deutschland trifft in Innsbruck auf Dänemark. Goal hat die Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Dänemark in der Übersicht

BEGEGNUNG Deutschland vs. Dänemark WETTBEWERB Länderspiel | EM-Vorbereitung ORT Tivoli-Stadion | Innsbruck ANSTOSS 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER) DEUTSCHE BILANZ GEGEN DÄNEMARK 27 Spiele | 15 Siege | 4 Unentschieden | 8 Niederlagen

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Deutschland vs. Dänemark übertragen

Eine wichtige Frage, die sich vor dem heutigen Spiel stellt: Wo wird die Partie übertragen? Bei Länderspielen ist das inzwischen so eine Sache. Die ARD und RTL sind die TV-Partner des DFB, doch wer zeigt welches Spiel der deutschen Mannschaft? Für heute ist die Antwort klar: RTL zeigt das Spiel live.

Länderspiel heute: Die Übertragung von Deutschland vs. Dänemark im TV bei RTL

Der Kölner Privatsender startet seine Übertragung um 20.15 Uhr. Moderator der Vor- und Nachberichterstattung ist wie gewohnt Florian König, Kommentator der Partie ist Marco Hagemann, er wird unterstützt von Steffen Freund. Als RTL-Experte ist zudem erstmals Lothar Matthäus im Einsatz.

Der deutsche Rekordnationalspieler begleitet die DFB-Elf zunächst bis Mai 2022 und ist damit direkter Nachfolger von Uli Hoeneß, dessen kurzzeitiges Engagement bei RTL nach den vergangenen drei Länderspielen endete.

🎙️ @esmuellert_: „Ich will vorangehen und bin sehr motiviert, was die nächsten Wochen betrifft. Für mich ist es eine besondere Konstellation, hier nochmal dazuzustoßen. Ich will helfen, den Turbo der Mannschaft zu zünden." #DFBPK #DieMannschaft pic.twitter.com/MTu7IRi5k2 — Die Mannschaft (@DFB_Team) May 30, 2021

Länderspiel heute: Die Übertragung von Deutschland vs. Dänemark im LIVE-STREAM bei TVNOW

Wer nicht zu Hause ist, der kann das Spiel auch live auf der Streamingplattform TVNOW sehen. Dort wird das TV-Programm sämtlicher TV-Sender der RTL-Gruppe gestreamt, zudem bekommt man dort Zugriff auf exklusive Inhalte.

Im Gegensatz etwa zu den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ist TVNOW allerdings nicht völlig kostenfrei. Ihr könnt das Angebot für 30 Tage kostenfrei testen, danach müsst Ihr monatlich jedoch 4,99 Euro monatlich für die günstigere der beiden Premium-Varianten zahlen. Die teurere der beiden Varianten kostet sogar 7,99 Euro im Monat.

Länderspiel heute im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Dänemark im Re-Live auf DAZN

Eine weitere Möglichkeit, das Länderspiel der deutschen Mannschaft zu sehen, ist die Übertragung im Re-Live ab 24.00 Uhr auf DAZN. Dort kann das Spiel in voller Länge gesehen werden, auch am nächsten Tag steht es Euch noch zur Verfügung.

Joachim Löw: "Das war ein Wahnsinns-Abend vor allem für @kaihavertz29, aber genauso für @ToniRuediger & @TimoWerner sowie ihren Trainer Thomas Tuchel. Ich gratuliere ihnen, der Mannschaft & dem ganzen @ChelseaFC zum Gewinn der @ChampionsLeague!"



➡️ https://t.co/pqrqsfB8bj pic.twitter.com/9vvhXwbPA7 — Die Mannschaft (@DFB_Team) May 30, 2021

Auch DAZN könnt Ihr für einen ganzen Monat gratis sehen, danach habt Ihr die Wahl zwischen einem Monatsabo für 14,99 Euro oder einem Jahresabo für 149,99 Euro. Bei DAZN bekommt Ihr Zugriff auf eine ganze Palette von nationalem und internationalem Live-Sport. Neben zahlreichen Fußball-Highlights gehören auch Handball, Darts, US-Sport, Boxen, UFC und vieles mehr dazu.

Zum Gratismonat geht's hier

Länderspiel heute im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Dänemark im LIVE-TICKER von Goal

Keine wichtige Szene vom Länderspiel in Innsbruck verpasst Ihr im LIVE-TICKER von Goal. Rund 20 Minuten vor Beginn des Spiels sind wir dabei, um Euch mit allen Geschehnissen zu versorgen.

Zum LIVE-TICKER