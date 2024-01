Heftige Summe! Kylian Mbappé würde bei ablösefreiem Abschied von PSG wohl auf sehr viel Geld verzichten

Was macht Kylian Mbappé denn nun im Sommer? Zu einem möglichen Abschied von PSG werden neue Details berichtet.

WAS IST PASSIERT? Stürmerstar Kylian Mbappé würde wohl auf sehr viel Geld verzichten, sollte er Paris Saint-Germain im Sommer ablösefrei verlassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut des Journalisten Ben Jacobs wären es 70 bis 80 Millionen Euro, die Mbappé im Falle eines ablösefreien Abschieds aus Paris nicht bekommen würde. Dabei handelt es sich um den Treuebonus, der im Falle eines Wechsels nach Ablauf seines Vertrages Ende Juni nicht gezahlt werden würde.

Eine erste Rate des Treuebonus' wurde PSG laut Jacobs bereits erlassen. Sollte Mbappé in Paris bleiben, würde er jene Rate vom französischen Meister aber doch noch ausgezahlt bekommen.

WIE GEHT ES WEITER? Mbappés Vertrag läuft Ende Juni aus, ein möglicher Transfer zu Real Madrid ist weiterhin Thema.

Jüngst ließ der 25-Jährige seine Zukunft offen: "Ich habe meine Entscheidung nicht getroffen", sagte Mbappé nach dem Supercup-Erfolg gegen Toulouse am Mittwochabend.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison ist Mbappé bisher 23-mal für PSG aufgelaufen, dabei gelangen ihm 22 Tore und zwei Assists.

In der Ligue 1 ist PSG mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Nizza Tabellenführer. In der Champions League sicherten sich Mbappé und Co. in einer komplizierten Gruppe das Weiterkommen, im Achtelfinale wartet nun das Duell mit Real Sociedad.