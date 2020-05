Bericht: Kylian Mbappe kann sich Vertragsverlängerung bei PSG unter einer Bedingung vorstellen

Kylian Mbappe soll nicht abgeneigt sein, seinen Vertrag bei PSG zu verlängern. Dafür fordere der Spieler aber eine inoffizielle Ausstiegsklausel.

Weltmeister Kylian Mbappe kann sich eine Vertragsverlängerung bei offenbar vorstellen, wünscht sich dafür aber die Möglichkeit, der Verein für oder andere europäische Top-Klubs verlassen zu dürfen. Das berichtet die spanische AS.

Ausstiegsklauseln sind in der französischen offiziell verboten, unter der Hand ist eine solche mündliche Vereinbarung aber nicht auszuschließen. Möglicher Hintergrund für den Wunsch des Stürmers: Mbappe wird bereits seit Monaten mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Real Madrid soll Bemühungen um Mbappe auf 2021 verschoben haben

Inzwischen soll sich der spanische Rekordmeister aber von der Vorstellung verabschiedet haben, den 21-Jährigen in diesem Sommer unter Vertrag nehmen zu können. Demnach habe der Verein bereits vor der Coronakrise entschieden, die Bemühungen um Mbappe auf das nächste Jahr zu verschieben.

Mehr Teams

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der französische Nationalspieler eines Tages gerne für Real Madrid spielen würde. Den Moment für einen Transfer sehe Mbappe aber noch nicht gekommen: Er wolle stattdessen lieber "in einem sicheren Hafen warten, bis die raue See abgeklungen" sei, so die AS.