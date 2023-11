Der ehemalige Verteidiger der Bayern hat erklärt, wer für seinen Wechsel zu PSG hauptverantwortlich war.

WAS IST PASSIERT? Lucas Hernández hat verraten, dass Landsmann Kylian Mbappé ihn von einem Wechsel vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain überzeugt habe.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe viel mit Kylian über den Transfer gesprochen, weil ich mich sehr gut mit ihm verstehe. Es gab kleine Texte und einige Anrufe, um zu sehen, wie ich mich bei Bayern fühle. Eines Tages fragte er mich, ob ich bereit sei, zu PSG zu kommen, und er sagte mir, er würde alles tun, um mich zu überzeugen", sagte Hernández im Interview mit Le Parisien.

Nach seiner Verletzung bei der Weltmeisterschaft in Katar im Gruppenspiel gegen Australien habe Mbappé dann noch einmal angerufen, "um zu erfahren, wie es mir geht. Als dann die ersten Gerüchte in der Presse auftauchten, rief er mich an, um mich nach meiner Meinung zu fragen", so der Verteidiger weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? In einem Interview mit der Bild-Zeitung aus dem Jahr 2021 hatte Mbappé verraten, dass Hernández zuvor bereits versucht hatte, ihn zu einem Wechsel zum FC Bayern München zu überreden. Letztlich kam es aber genau andersherum.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Hernández' vierjähriger Aufenthalt bei den Bayern ging im Sommer zu Ende. Er war im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid nach München gewechselt. Im vergangenen Transferfenster ging er für 45 Millionen Euro zu PSG.