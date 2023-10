Unerwarteter Name liegt vor ihm! Kylian Mbappés Trikot ist unter den Fans von PSG wohl nicht die NUmmer eins

Mit Neymar und Lionel Messi verabschiedeten sich zwei Superstars. Kylian Mbappés Trikot ist trotzdem nicht die Nummer eins bei den PSG-Fans.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappés Trikot ist bei PSG nicht das Shirt mit den besten Verkaufszahlen. Laut des Journalisten Abdellah Boulma, der unter anderem für die offizielle Webseite der FIFA arbeitet, ist der Superstar in dieser Kategorie mit knappem Rückstand nur die Nummer zwei. Verkaufsschlager unter den Trikots von Paris Saint-Germain sei demnach jenes mit dem Schriftzug des Namens von Neuzugang Kang-in Lee.

WAS IST DER HINTERGRUND? Lee wechselte in diesem Sommer für 22 Millionen Euro von Real Mallorca zu PSG. Der südkoreanische Nationalspieler (14 Einsätze) ist vor allem in seiner Heimat ein großer Star. Er hält zahlreiche nationale Rekorde. Unter anderem ist er der jüngste Südkoreaner in der Geschichte der Champions League.

2019 wurde der offensive Mittelfeldmann zum besten Spieler der U20-Weltmeisterschaft gewählt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In Paris unterzeichnete Lee einen bis 2028 gültigen Vertrag. Dort kommt der 22-Jährige aber nach seiner bärenstarken Vorsaison in Spanien noch nicht so richtig in Tritt. Lee absolvierte bisher drei Pflichtspiele, in denen ihm kein Scorerpunkt gelang.

Er verpasste allerdings auch zwei Partien wegen einer Muskelverletzung.

