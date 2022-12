Ist Kylian Mbappe der schnellste Spieler der Welt?

Kylian Mbappe wird oftmals als der schnellste Spieler der Welt betitelt. Ob das stimmt, könnt Ihr hier bei GOAL nachlesen.

Den Titel des schnellsten Fußballers der Welt will sicherlich jeder Kicker gerne tragen. Die Fähigkeit sich mit enormer Geschwindigkeit auf dem Spielfeld bewegen zu können, ist im Fußball von unschätzbar hohem Wert. Daher werden auch immer wieder Messungen angestellt, in denen der Top-Speed von Fußballern gemessen wird.

Bei diesen Messungen tauchen dann immer wieder Namen auf wie eben Kylian Mbappé, Alphonso Davies, Adama Traoré oder Inaki Williams, die als besonders schnell gelten. Kann man jetzt aber fest behaupten, dass der Stürmer von PSG der schnellste überhaupt ist? Bleibt dran, bei GOAL erfahrt Ihr mehr zu diesem Thema.

Ist Kylian Mbappé der schnellste Spieler der Welt?

Wie gerade erwähnt, taucht Mbappe in den Listen der Top-Geschwindigkeiten von Fußballern immer auch ganz vorne auf. Die französische Zeitung Le Figaro hat 2020 die Geschwindigkeiten von Fußballern untersucht, und dort landete Kylian Mbappé mit einer Höchstgeschwindigkeit von 36 km/h auf dem ersten Platz.

Kann man ihn deshalb jetzt sicher als schnellsten Fußballer der Welt bezeichnen? Nein, dafür reichen einzelne Messungen von unterschiedlichen Quellen nicht aus. Mbappé landet zwar in Rankings der schnellsten Spieler weltweit oft auf dem ersten Platz, ohne Zweifel lässt sich aber nicht belegen, dass er wirklich konstant der Spieler mit der höchsten Endgeschwindigkeit ist.

Seiner Qualität auf dem Platz tut das aber sicherlich keinen Abbruch. Auch bei der gerade laufenden WM beweist Kylian Mbappé wieder, dass er zu den absolut besten Spielern der Welt gehört.

Übrigens lief Usain Bolt als er seinen Weltrekord über 100 Meter aufstellte mit einem Top-Speed von 44 km/h. Ganz so schnell ist also nicht einmal der vielleicht schnellste Fußballer des Planeten.

Die Karriere von Kylian Mbappe

Woher kommt der 23-jährige Stürmer von PSG aber eigentlich? Geboren und aufgewachsen ist der Sohn eines Kameruners und einer Algerierin nicht weit entfernt von Paris. Sein Adoptivbruder Jires Ekoko war ebenfalls als Profispieler bei Stade Rennes aktiv.

Von seinem Jugendverein AS Bondy wechselte der Franzose 2011 in ein Nachwuchsleistungszentrum. Von dort aus ging es 2013 zum AS Monaco. Dort holte er in seinem letzten Jahr sogar die französische Meisterschaft.

Danach erfolgte sein Wechsel zum Ligarivalen Paris Saint-Germain. Dort konnte er bereits vier Mal die Meisterschaft gewinnen und schoss in 156 Spielen 131 Tore für PSG. Einzig der Sieg der Champions League blieb ihm bisher verwehrt.

Mit der Nationalmannschaft triumphierte er bereits bei der WM 2018. Dieses Jahr will er natürlich auch den dritten Stern für Les Bleus holen.

Champions League und Bundesliga live bei DAZN erleben

Wenn Ihr Kylian Mbappé jetzt auch live erleben wollt, dann können wir Euch den Sport-Streamingdienst DAZN ans Herz legen. Dort seht Ihr nämlich die französische, spanische und italienische Liga live. Dazu kommen noch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie der Großteil aller Champions-League-Partien.

Außerdem könnt Ihr dort Kampf- und Motorsport sehen, sowie die NBA, NFL u.v.m. Kostenmäßig müsst Ihr mit 29,99 Euro pro Monat für das Monatsabo rechnen, oder 24,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet.

Hier gibt es noch mehr Infos zu DAZN: