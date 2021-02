Mbappes Zukunft: PSG-Trainer Pochettino geht von baldiger Gewissheit aus

Über die Zukunft Kylian Mbappes wird regelmäßig spekuliert. Sein Trainer geht davon aus, dass PSG zeitnah Gewissheit hat.

Trainer Mauricio Pochettino von Paris Saint-Germain rechnet damit, dass bezüglich der Zukunft seines Leistungsträgers Kylian Mbappe schon bald Klarheit herrscht.

"Er ist Spitzenklasse und hat großes Potenzial", sagte der Argentinier im Gespräch mit Tot Costa und ergänzte mit Blick auf Mbappes Zukunft: "PSG kann ihm die Rahmenbedingungen schaffen, damit er glücklich ist. Als Verein musst du zeigen, dass du Vertrauen in ihn hast und ihm geben, was er benötigt. Ich denke, das Ganze wird schon bald geklärt sein."

Kylian Mbappe: 153 PSG-Pflichtspiele, 111 Tore

Mbappe wechselte im Sommer 2017 von der AS Monaco in die französische Hauptstadt. Für PSG bestritt der Youngster mittlerweile 153 Pflichtspiele, in denen er 111 Tore beisteuerte.

Der 22-Jährige wird regelmäßig mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Neben den großen Premier-League-Klubs gilt Real Madrid als Interessent für Mbappe. Der Vertrag des Weltmeisters in Paris ist noch bis 2022 gültig.