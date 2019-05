Kylian Mbappe heizt Wechselgerüchte an: "Vielleicht bei PSG, vielleicht woanders"

Kylian Mbappe würde wahrscheinlich jede Mannschaft der Welt besser machen. Am Sonntagabend heizte der PSG-Star die Wechselgerüchte nun weiter an.

Weltmeister Kylian Mbappe ist zum Spieler der Saison in der französischen Ligue 1 gewählt worden - und hat bei der Preisverleihung die Gerüchte um einen Wechsel ins Ausland angeheizt. Der Stürmerstar des Meisters Paris St. Germain sprach am Sonntagabend von einem "Wendepunkt".

"Es ist ein wichtiger Moment für mich, ein Wendepunkt in meiner Karriere, ein Moment, in dem ich mehr Verantwortung übernehme, vielleicht bei PSG, vielleicht woanders", sagte Mbappe bei beIN Sports. Nach der Verleihung des Awards für den Spieler des Jahres sprach er in der Mixed Zone erneut zu Reportern und bekräftigte seine Worte: "Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Wenn man in einer solchen Situation ist, darf man Nachrichten senden. Ich denke, dass ich meine gesendet habe."

Verlässt Kylian Mbappe PSG? Vor allem soll dran sein

Als möglicher Abnehmer für Mbappe gilt vor allem Real Madrid. Landsmann Zinedine Zidane soll den Offensivmann sehr gerne ins Bernabeu holen wollen.

Als Spieler des Jahres in der ist Mbappe indes Nachfolger seines Teamkollegen Neymar, zudem erhielt er zum dritten Mal nacheinander die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler.

Mbappe, der 2017 für 180 Millionen Euro vom nach Paris gewechselt war, hat in 28 Ligaspielen unter Trainer Thomas Tuchel 32 Tore geschossen und führt einen Spieltag vor Schluss klar die Torjägerliste an.