Kylian Mbappe schwärmt von PSG-Kamerad Marco Verratti: "Bester Mittelfeldspieler der Welt"

Starstürmer Kylian Mbappe (23) von Frankreichs Edelklub Paris Saint-Germain hat in höchsten Tönen von seinem Mitspieler Marco Verratti (29) geschwärmt. Der italienische Europameister sei in der Zentrale aktuell das Nonplusultra, so Mbappe.

"Verratti ist mittlerweile schon so viele Jahre in Paris und ein absoluter Schlüsselspieler", sagte Mbappe am Rande der Verleihung der Globe Soccer Awards bei Sky Sport Italia, ehe er hinzufügte: "Er ist der beste Mittelfeldspieler der Welt." Ähnlich hatten sich in den vergangenen Wochen auch Neymar und Lionel Messi über den zentralen Mittelfeldmann geäußert.

PSG: Mbappe lobt neben Verratti auch Donnarumma

In der Tat zählt Verratti mittlerweile zu den dienstältesten Akteuren bei PSG. Er kam 2012 für zwölf Millionen Euro Ablöse von Delfino Pescara an die Seine und gewann dort seitdem unter anderem sieben Meisterschaften in der Ligue 1 und sechsmal den französischen Pokal.

Auch Verrattis Landsmann Gianluigi Donnarumma (22) steht in Mbappes Gunst weit oben. Der junge Schlussmann, der im Sommer ablösefrei von Milan kam, sei "der Torhüter der Zukunft".