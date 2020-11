PSG-Star Kylian Mbappe macht sich über Leipzigs Julian Nagelsmann lustig: "Willst du stattdessen spielen?"

Das Verhalten von Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie hat bei PSG-Star Kylian Mbappe offenbar für große Belustigung gesorgt.

Kylian Mbappe hat sich beim Aufeinandertreffen mit in der (1:0) zu einer scherzhaften Bemerkung in Richtung Julian Nagelsmann hinreißen lassen. Aufnahmen von RMC Sport zeigen den Superstar von , wie er den sichtlich aufgeregten Leipzig-Trainer fragt: "Geht es dir gut, Trainer? Willst du stattdessen spielen?"

Die Niederlage in der französischen Hauptstadt hatte bei Nagelsmann für großen Frust gesorgt. Trotz guter Leistung gegen den Finalisten der vergangenen Saison reiste Leipzig am Ende ohne Punkte nach . Insbesondere der umstrittene Elfmeter, den Neymar zum frühen Siegtreffer verwandelte (11.), versetzte den Leipziger Trainer nach der Begegnung in Erregung.

Leipzig-Trainer Nagelsmann: "Der Elfmeter für PSG war ein Witz"

"Der Video-Assistent hat sich wahrscheinlich ein anderes Spiel angeschaut. Der Elfmeter war ein Witz", monierte Nagelsmann im Anschluss am Sky -Mikrofon: "So etwas auf Champions-League-Niveau - das ist schon echt traurig", so der 33-Jährige, der hinzufügte: "Das war eine klare Schwalbe, es gab null Kontakt."

🗣 "Alors coach ? Vous voulez jouer ?"



🎞 La plaisanterie un peu WTF de Mbappé avec Nagelsmann, le coach de Leipzig, lors d'un arrêt de jeu, petite séquence du film RMC Sport au cœur de la victoire du PSG contre Leipzig, mardi en Ligue des Champions ► https://t.co/HTPiTObha6 pic.twitter.com/sZKjkHzlCV — RMC Sport (@RMCsport) November 26, 2020

In der Anfangsphase war Angel Di Maria nach einem Zweikampf mit Marcel Sabitzer zu Boden gegangen. Schiedsrichter Danny Makkelie entschied sofort auf Strafstoß, der Video-Assistent hatte ebenfalls keine Einwände. Durch die Niederlage ist Leipzig in der Gruppe H hinter und Paris Saint-Germain auf den dritten Platz abgerutscht.