PSG-Star Kylian Mbappe erreicht nächsten Meilenstein und erzielt 100. Treffer

Starstürmer Kylian Mbappe hat seiner gleichermaßen jungen wie erfolgreichen Laufbahn das nächste Kapitel hinzugefügt und früh eine bemerkenswerte Marke erreicht: Mit seinem Treffer zum 1:0 für Frankreich im EM-Qualifikationsspiel gegen Andorra knackte der 20 Jahre alte PSG-Stürmer die 100-Tore-Marke in Pflichtspielen für Klub und Nationalelf.

100 - Kylian Mbappé has scored his 100th goal in all competitions with club (87) + national team (13), in his 180th game played in his career. Centenary. #ANDFRA pic.twitter.com/emh6UdwfvI