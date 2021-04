PSG-Coach Pochettino verrät: Mbappe erkundigt sich nach England

Kylian Mbappe erkundigt sich bei PSG-Coach Mauricio Pochettino nach der Premier League und scheint ein echtes Sprachtalent zu sein.

Trainer Mauricio Pochettino von Paris Saint-Germain hat im Gespräch mit dem Guardian verraten, dass Kylian Mbappe ihn gerne über die Premier League ausfrägt und zudem seine Englisch-Skills aufbessern möchte.

"Kylian liebt Fußball, er liebt es, über Fußball zu sprechen", so Pochettino. "Er fragt nach England - wie ist das Spiel dort, die Mentalität, die Kultur? Er ist erst 22, aber sehr erwachsen."

Kylian Mbappe offenbar ein echtes Sprachgenie

Und ganz nebenbei scheint Mbappe auch noch ein echtes Sprachtalent zu sein. "Er spricht natürlich Französisch, aber auch perfekt Englisch und Spanisch", berichtet der PSG-Coach.

"Ich spreche mit ihm Englisch und Spanisch. Einmal habe ich ihm gesagt, dass ich mein Französisch verbessern muss. Er entgegnete, dass es für ihn besser sei, Englisch zu sprechen. Er liebt es, unterschiedliche Sprachen zu sprechen."

PSG: Wohin wechselt Mbappe?

Der Vertrag des Offensivmanns in der französischen Hauptstadt läuft noch bis 2022, eine Verlängerung zieht sich bislang hin. Will PSG also noch Einnahmen generieren, müsste Mbappe womöglich im Sommer verkauft werden.

Real Madrid gilt wohl als Favorit auf eine Verpflichtung - es soll aber auch Interesse aus England von Manchester City, Manchester United und dem FC Liverpool geben.