Kylian Mbappe: Champions-League-Sieg wäre emotionaler als der WM-Titel 2018

Kylian Mbappe ist bereits Weltmeister, der Champions-League-Titel fehlt ihm noch. Die Königsklasse wäre für ihn besonders wertvoll.

Für Stürmerstar Kylian Mbappe vom kommenden Bayern-Gegner Paris Saint-Germain wäre ein Champions-League-Sieg emotional höher anzusiedeln als der WM-Titel mit Frankreich 2018. "Die Champions League bedeutet mir sehr viel. Den WM-Titel konnte ich gar nicht so wirklich greifen, weil ich ihn so früh gewonnen habe. Vielleicht bedeutet es mir emotional mehr, wenn ich die Chance bekomme, ihn noch einmal mit 30 zu gewinnen", sagte Mbappe im Interview mit RMC Sport.

Mbappe hatte im Alter von 19 Jahren mit der Equipe Tricolore in Russland triumphiert. Für ihn zeichnet sich die Emotionalität eines Titels auch durch Rückschläge auf dem Weg dorthin aus. Diese habe es bei der WM nicht gegeben. "Es war meine erste und ich dachte, okay, ich habe sie gewonnen, jetzt können wir nach Hause. Ich habe nicht gelitten, um sie zu gewinnen. Ich kam und siegte", erklärte Mbappe.

Mbappe: Wir haben in der Champions League gelitten

In diesem Punkt hat er in der Champions League bereits andere Erfahrungen gemacht. "Die Champions League ist einfach anders, denn es gab Momente, in denen wir gelitten haben, in denen wir verloren haben", schilderte Mbappe, der mit Paris Saint-Germain im Vorjahr das Finale gegen Bayern München in Lissabon verlor.

Einen entsprechend höheren Stellenwert hätte für ihn ein etwaiger Triumph. "Wenn wir es gewinnen, wird es anders sein. Wenn wir gewinnen, wird es Emotionen geben. Bei der WM ist es auch so, das ist der heilige Gral. Aber für mich, für unseren Klub, ist die Champions League das Größte", sagte Mbappe. Im Viertelfinale in dieser Saison kommt es zum Wiedersehen mit den Bayern. Das Hinspiel steigt am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) in München.

Mbappe will zweiten WM-Titel

Der Fokus auf die Königsklasse bedeute aber nicht, dass die kommenden Weltmeisterschaften keine Rolle für Mbappe spielten. "Wir wollen eine zweite gewinnen", stellt er klar.

Auch, um den Erfolg so richtig spüren zu können. "Normalerweise ist die WM der Gipfel deiner Karriere. Etwas, für das du in deinem Klub arbeitest. Du erreichst es mit 27 oder 28 und das ist dann der Höhepunkt. Ich hatte das Glück, ins kalte Wasser geworfen zu werden und sie mit 19 zu gewinnen. Das gibt mir eine neue Herausforderung. Natürlich wollen wir eine zweite gewinnen", sagte er.