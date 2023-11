Kylian Mbappé bei Olympia? Superstar äußert seinen großen Wunsch

Kylian Mbappé wäre im kommenden Sommer gern Teil der französischen Olympia-Auswahl.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappé hätte große Lust, für Frankreich bei den Olympischen Sommerspielen aufzulaufen. Das verriet der Superstar in einem Interview.

WAS WURDE GESAGT? "Ich wollte immer bei den Olympischen Spielen spielen", wird Mbappé von Le Parisien zitiert: "Aber nicht ich entscheide. Es wäre mir eine Freude, sie zu spielen, aber wenn mein Arbeitgeber nicht möchte, werde ich diese Entscheidung akzeptieren."

WAS IST DER HINTERGRUND? 2024 finden die Olympischen Sommerspiele zwischen dem 26. Juli und 11. August in seiner Heimatstadt Paris statt. Die französische Hauptstadt wird zum dritten Mal insgesamt nach 1900 und 1924 Veranstalter der Spiele sein. Allerdings wird zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli auch die Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen. Durchaus möglich, dass sein aktueller Klub Paris Saint-Germain oder ein zukünftiger Arbeitgeber sein Veto einlegt.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Mbappé trifft mit Frankreich in der aktuellen Länderspielpause auf Gibraltar (Samstag, 20.45 Uhr) und Griechenland (Dienstag, 20.45 Uhr). Mit sechs Siegen aus sechs Spielen sind die Franzosen bereits für die Europameisterschaft im Sommer qualifiziert.