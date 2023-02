SSC Neapel plant angeblich Gehaltsverdopplung für Kvaratskhelia - Real weiterhin Kandidat

Khvicha Kvaratskhelia ist offenbar im Fokus von Real Madrid. Napoli will den Senkrechtstarter aber langfristig binden.

WAS IST PASSIERT? Italiens Tabellenführer Napoli will im Sommer das Gehalt von Khvicha Kvaratskhelia verdoppeln, um den begehrten Shootingstar über den Sommer hinaus zu halten. Der berichtet die Gazzetta dello Sport. Es sei vorgesehen, dass sich der Verein zum Saisonende mit dem Berater des Flügelspielers zusammensetzt. Der Klub wolle Kvaratskhelia dann einen neuen Vertrag über 2,5 Millionen Euro jährlich plus Bonuszahlungen bis 2028 anbieten.

WAS IST DER HINTERGRUND? "Kvara" verdient aktuell 1,7 Millionen Euro pro Saison und der Champions-League-Gegner der Frankfurter Eintracht scheint sich bewusst zu sein, dass eine Gehaltserhöhung notwendig wäre, um den 22-Jährigen zu halten. Somit könnte durch die Boni das Gehalt verdoppelt werden.

Medienberichten zufolge soll neben englischen Vereinen vor allem Spaniens Rekordmeister Real Madrid ein Auge auf den Angreifer geworfen haben und könnte nach der Saison bei ihm ernst machen. 100 Millionen Euro werden als mögliche Ablöse genannt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Erst im vergangenen Jahr wechselte Kvaratskhelia für 11,50 Millionen Euro vom georgischen Klub Dinamo Batumi zu Napoli und unterschrieb bei den Italienern ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier. Seitdem erzielte er in 26 Pflichtspielen zwölf Tore und kam zudem auf 15 Assists. Der Marktwert des Linksaußen kletterte entsprechend rasant in die Höhe.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty images