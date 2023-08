Kuss-Skandal eskaliert - FIFA sperrt spanischen Verbandschef Luis Rubiales

Der Kuss-Skandal um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales eskaliert, die FIFA hat nun eingegriffen.

WAS IST PASSIERT? Das Land des Frauen-Fußball-Weltmeisters Spanien kommt nach dem Kuss-Skandal nicht zur Ruhe: Das Disziplinarkomitee des Fußball-Weltverbandes FIFA hat am Samstag den spanischen Verbandschef Luis Rubiales vorläufig gesperrt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuvor hatte es eine weitere Eskalationsstufe in dem Konflikt gegeben, weil der Verband RFEF der Spielerin mit einer Klage drohte. Die spanischen Weltmeisterinnen hatten zuvor wiederum angekündigt, in den Streik zu treten, solange der höchst umstrittene Verbandschef Rubiales seinen Rücktritt nicht erklärt hat. Dieser hatte einen Rücktritt am Freitag abgelehnt, die FIFA schaffte mit der vorläufigen Suspendierung zunächst aber Fakten.

WIE GEHT ES WEITER? Die Suspendierung gilt für den nationalen und internationalen Bereich, die Sperre gilt ab sofort und für 90 Tage.

Die FIFA forderte Rubiales zudem auf, selbst oder über Dritte keinen Kontakt zur Weltmeisterin Jennifer Hermoso oder ihrem Umfeld aufzunehmen. Auch der Versuch einer Kontaktaufnahme solle unterbleiben.

