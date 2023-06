Kurios: Warum Bari trotz eines Gleichstands gegen Südtirol das Playoff-Finale der Serie B erreicht hat

Bari ist trotz eines Gleichstands gegen Südtirol ins Playoff-Finale um den Aufstieg in die Serie B eingezogen.

WAS IST PASSIERT? Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gewann Bari am Freitag gegen Südtirol mit dem gleichen Ergebnis und schaffte damit den Ausgleich. Das Halbfinale ging jedoch weder in die Verlängerung noch ins Elfmeterschießen.

WARUM IST BARI WEITERGEKOMMEN? Anstatt das Spiel in der Verlängerung zu entscheiden, zog Bari dem Regelwerk entsprechend direkt ins Finale ein, weil es in der regulären Saison der Serie B besser abschnitt als sein Gegner. Bari wurde Dritter in der Liga, Südtirol landete auf Rang sechs.

WIE GEHT ES NUN WEITER? Bari trifft im Finale entweder auf Parma oder Cagliari treffen, um den Aufstieg in die Serie A zu entscheiden. Das Hinspiel hat Cagliari mit 3:2 im eigenen Stadion gewonnen. Das Rückspiel steigt am Samstag.