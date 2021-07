Die Olympia-Farce des DFB: Warum niemand Stefan Kuntz zur Hilfe kam

Stefan Kuntz erhielt für Olympia kaum Unterstützung vonseiten der Liga. Kein Wunder, dass seine Zukunft beim DFB offen ist. Die Fußball-Kolumne.

KOLUMNE

Ende April hatte Stefan Kuntz noch gute Laune. Damals schwärmte er im Team Deutschland Podcast des DOSB über die Faszination Olympia und lobte Sportler aus den verschiedensten Disziplinen in den höchsten Tönen.

Auf die Feststellung des Moderators, dass er Olympische Spiele nicht unbedingt direkt mit Fußball assoziiere, antwortete Kuntz damals ehrlich: "Ich auch nicht."

Im Nachhinein könnte man fast meinen, dass diese Aussage den Bundesliga-Funktionären als willkommenes Argument diente, als der DFB-Trainer Kuntz nach Saisonende letztlich vergeblich versuchte, den 22-Mann-Kader für die Spiele in Tokio zu bestücken.

Vermutlich aber entspricht es eher den Tatsachen, dass dem deutschen Profi-Fußball das Abschneiden bei den Olympischen Spielen völlig egal war. Kuntz wurde von der Liga im Stich gelassen, so dass er mit seiner gerade mal 18 Spieler umfassenden Rumpftruppe schon nach der Gruppenphase die Heimreise antreten musste.

Olympia war dem deutschen Profi-Fußball völlig egal

Das Debakel von Japan ist ein Armutszeugnis für den deutschen Fußball und ein weiterer selbst verschuldeter Tiefschlag des kriselnden DFB nach dem frühen EM-Aus der Nationalmannschaft. Der führungslose und mit sich selbst beschäftigte Verband hat diesem Aus mit Ansage mehr oder minder tatenlos zugesehen.

"Egoistische Gründe, teilweise von Spielern, teilweise von Vereinen. Dann spielt Olympia vom Zeitpunkt her keine richtig große Rolle bei den Vereinen. Und so kommt das dann zusammen", nannte der konsternierte Coach die Hauptgründe für das peinliche Vorrunden-K.o.

Zwar kann sich der DFB hinter der Tatsache verstecken, dass es im Gegensatz zu allen anderen wichtigen Großturnieren und Länderspielen keine Abstellungspflicht für die Klubs gibt. Und diese verweisen auf die so wichtige Saisonvorbereitung und die Strapazen der Corona-Folgen in den vergangenen Monaten.

Doch auf vier Olympiatickets für Feldspieler freiwillig zu verzichten, ist eine Frechheit gegenüber sämtlichen Athleten anderer Sportarten - vor allem gegenüber jenen, die die Teilnahme trotz aller Quälereien verpasst haben. Dabei sein ist alles? Nicht für den organisierten deutschen Fußball.

"Es hängt halt immer davon ab, wie viele Leute, die in den entscheidenden Positionen sitzen, Lust haben, dass eine gute Olympia-Mannschaft hinfährt", fasste der machtlose Kuntz nach der Rückkehr die fehlende Unterstützung zusammen.

Olympia eine weitere Blamage - für DFB und DFL

Denn jeder auf "den entscheidenden Positionen" war sich selbst der nächste und nahm damit eine weitere Blamage auf offener Bühne in Kauf. Das gilt auch für die DFL, die fünf von 13 stimmberechtigten DFB-Präsidiumsmitgliedern stellt und in Sonntagsreden gerne die Probleme des fehlenden Nachwuchses beklagt. Doch niemand kam Kuntz bei der Kaderzusammenstellung zur Hilfe. Im Gegenteil.

Eine "Farce" und "schlicht unwürdig" nannte der kicker dieses Verhalten: "Es wirft überhaupt kein gutes Licht auf unser Land, wenn es nicht mal 22 Akteure findet, die Deutschland bei einem derartigen Großereignis repräsentieren wollen oder dürfen."

Stefan Kuntz 2016 angeblich noch erfolgreicher Vermittler

Dabei soll Kuntz noch vor den letzten Spielen 2016 eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen DFB und Liga gespielt haben, so dass sein Vorgänger Horst Hrubesch am Ende mit einem vollständigen (!) Aufgebot sowie bis zu zwei Spielern aus jedem Verein nach Rio flog und dort mit späteren Nationalspielern wie Lukas Klostermann, Niklas Süle, Julian Brandt, Serge Gnabry oder Leon Goretzka die Silbermedaille und viele Sympathien gewann.

Die Chance zur aktuell dringend nötigen PR in eigener Sache wurde diesmal leichtfertig vertan, weil unter anderem Leistungsträger beim EM-Titel der U21 vor wenigen Wochen wie Lukas Nmecha, Ridle Baku, Niklas Dorsch, Florian Wirtz, Mergim Berisha oder Jonathan Burkhardt absagen mussten bzw. dies nach dem freundlichen Hinweis auf die schlechteren Einsatzchancen beim Fehlen in der Vorbereitung "freiwillig" taten.

Olympia: Fünf Bundesligisten stellten gar keinen Spieler ab

In Union Berlin, Hertha BSC und dem FC Augsburg waren gerade mal drei Bundesligisten bereit, zwei Profis abzustellen. Zehn weitere Teams aus dem Oberhaus konnten sich noch zur Freigabe eines Spielers aufraffen, während Rekordmeister FC Bayern und Pokalsieger Borussia Dortmund sowie Gladbach, Mainz und Köln null Profis für abkömmlich hielten. Das ist genau ein Spieler weniger als der FC Yokohama, der den dritten Torwart Svend Brodersen abstellte.

Der langjährige Keeper der viertklassigen Reserve des FC St. Pauli, der nun direkt bei seinem neuen Klub in Japan bleibt, wäre sogar fast zum Einsatz gekommen - aber nicht im Tor. Sowohl im zweiten Spiel gegen Saudi-Arabien, als auch in der letzten Partie gegen die Elfenbeinküste hatte Brodersen bereits ein Feldspieler-Trikot für den Notfall bekommen, da Kuntz jeweils nach den vorherigen Platzverweisen gegen Maxi Arnold und Amos Pieper nur vier "echte" Feldspieler für die fünf möglichen Auswechslungen bei brütender Hitze zur Verfügung standen. Kein Wunder, dass sein Team am Ende deutlich abbaute und manche Akteure wie Ragnar Ache kaum noch laufen konnten.

Vorgänge, die nicht an Olympische Spiele erinnerten, sondern an dezimierte Hobbykicker-Truppen, die am Tag nach dem feucht-fröhlichen Volksfest keine komplette Mannschaft mehr zusammenbekommen. "Dann doch besser verzichten", meinte die Süddeutsche Zeitung. Und Ex-Nationalspieler Michael Rummenigge sagte dem Sportbuzzer: "Viel Sinn hat die deutsche Teilnahme am Turnier unter diesen Umständen nicht ergeben. Ein wenig peinlich war es auch."

So bleibt am Ende eigentlich nur der öffentliche Heiratsantrag von Max Kruse an seine Freundin im TV nach dem zweiten Spiel in Erinnerung. Ist das der neue Anspruch des deutschen Fußballs? Oder wie die SZ fragte: "Was ist das eigentlich für eine Bilanz einer Fußballmannschaft, in der am Ende im Plusbereich nur ein Heiratsantrag steht?"

Leidtragender des Olympia-Desasters war vor allem Stefan Kuntz und nicht wenige Beobachter werten die Vorgänge der vergangenen Wochen als eine Art Mobbing auf hohem Niveau, der zum Abschied des bisherigen U-21-Erfolgscoachs vom DFB führen könnte. Bislang jedenfalls hat der einstige Torjäger wenig bis nichts getan, um die hartnäckigen Gerüchte darüber zu dementieren.

Kuntz zu seiner Zukunft: "Mein Körper gibt deutliche Signale"

"Wenn ich sofort nach dem Spiel etwas zu meiner Zukunft sagen könnte, wäre ich nicht voll bei dem Spiel gewesen", meinte er auf eine entsprechende Frage nach dem Aus, verwies dann aber auf eine dringend nötige Erholungspause: "Mein Körper gibt deutliche Signale, dass er an der Grenze ist. Ich fahre jetzt vielleicht mal zwei Wochen weg, schalte das Handy aus. Dann mache ich mir über meine Zukunft Gedanken."

Einiges spricht trotz Vertrags bis 2023 für ein baldiges Ende der seit fünf Jahren dauernden Zusammenarbeit. Dem Vernehmen nach soll das Verhältnis zu einigen Entscheidungsträgern nicht (mehr) das Beste sein. Kuntz soll sehr verärgert darüber sein, dass Oliver Bierhoff ihn nicht persönlich über die Entscheidung für Hansi Flick als Bundestrainer und damit gegen ihn informierte, obwohl der sportliche Leiter vorher ein persönliches Gespräch angekündigt hatte.

DFB: Erwartet Stefan Kuntz ein Angebot?

Zudem glauben Menschen, die Kuntz lange und gut kennen, dass er aufgrund seiner unbestreitbaren Erfolge und seiner Rolle als einer der momentan sehr wenigen Sympathieträger des DFB eigentlich ein Angebot über eine Verlängerung zu verbesserten Konditionen erwartet - auch wenn er selbst das nie einfordern würde. Doch man darf daran zweifeln, dass das im Verband derzeit ein größeres Thema ist.

Denn beim DFB gibt es ebenfalls einigen Missmut über Kuntz und seine offenen Worte, nicht nur rund um die missglückte Olympia-Mission. Auch sein Auftreten als TV-Experte während der EM wurde von Beginn an skeptisch beobachtet. Umso mehr, als Kuntz den damaligen Bundestrainer Jogi Löw nach dem Ausscheiden gegen England recht deutlich kritisierte. "Es hat nicht so ausgesehen, als wäre eine verschworene Einheit auf dem Platz. Das, was du für Erfolg brauchst. Es ist kein Funke übergesprungen", hatte der 58-Jährige unter anderem gesagt.

Kann Olympia 2024 für Kuntz tatsächlich noch ein Ziel sein?

Möglicherweise war die fehlende Rückendeckung, mindestens aber die Passivität der Verbandsoberen bei der Suche nach 22 Olympiafahrern nun die Retourkutsche, auch wenn das natürlich niemand bestätigen würde. Und so wird Kuntz wohl tatsächlich im Urlaub nachdenken, was er beim DFB nach zwei EM-Titeln sowie einem weiteren Finaleinzug noch erreichen kann. Zumal es einige Anfragen von Klubs und Verbänden geben soll.

Eine Wiederholung der Erfolge mit der U 21 wird angesichts der Defizite im deutschen Nachwuchs ohnehin immer schwieriger werden, schon die Qualifikation für die nächste EM 2023 ist alles andere als ein Selbstläufer. Bei einer Teilnahme könnte sich das Team mit dem Einzug ins Halbfinale allerdings für Olympia 2024 in Paris qualifizieren.

Aber Kuntz wird sich sicher die Frage stellen, ob das nach dem Trauerspiel von Tokio wirklich noch ein lohnendes Ziel für ihn sein kann.