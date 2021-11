Toni Kroos scherzt über das Vermögen von Philipp Lahm: "Natürlich nicht so gut verdient wie ich"

Real-Star Toni Kroos hat das Vermögen von Weltmeister Philipp Lahm eingeschätzt.

Auf die Frage im Podcast Baywatch Berlin mit Klaas Heufer-Umlauf, der anschließend Lahm in seiner Show Late Night Berlin zu Gast hatte, sagte der 31-Jährige scherzhaft: "Also ich war jetzt nicht sein Berater über die Jahre, aber so viel hat er nicht ausgegeben. Ich würde mal sagen zwischen 70 und 100 (Millionen Euro). Er hat natürlich nicht so gut verdient wie ich."

Lahm beendete 2017 seine Karriere

Der mittlerweile 38-jährige Lahm spielte 15 Jahre lang als Profi für den FC Bayern München und den VfB Stuttgart, wo er zwei Jahre auf Leihbasis verbrachte. 2017 beendete der frühere Rechtsverteidiger dann seine Karriere.

Mit Kroos spielte Lahm sowohl für den Rekordmeister als auch in der DFB-Elf.