WM 2022: War Kroatien schon mal Weltmeister?

Kroatien hat Großes geleistet und steht bei der WM 2022 im Halbfinale! Aber hat das Team vom Balkan schon einmal den WM-Titel geholt?

Kroatien steht im Halbfinale der WM 2022 in Katar - das steht seit dem frühen Freitagabend fest. Die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic bezwang in einem dramatischen Viertelfinale, welches über 120 Minuten und anschließend ins Elfmeterschießen ging, die Brasilianer. Nach der Verlängerung stand es 1:1, kurz zuvor hatte Bruno Petkovic den Führungstreffer von Neymar egalisiert.

Nach dem Erreichen des Halbfinals träumen die Kroaten natürlich vom ganz großen Wurf - ähnlich wie 2018, als das Team im Finale an den Franzosen scheiterte. Aber waren sie schon einmal zuvor Weltmeister? Goal beantwortet vor dem WM-Halbfinale der Kroaten diese Frage und stellt Euch das bisherige Abschneiden Kroatiens bei Weltmeisterschaften vor.

Hat Kroatien schon einmal die WM gewonnen?

Nein. Das Land, das erst 1991 seine Unabhängigkeit erklärte, hat noch nie den WM-Pokal in die Höhe stemmen dürfen. Auch Jugoslawien, dessen Teil Kroatien zuvor gewesen ist, hat die WM nie gewonnen.

Kroatien wird 1998 in Frankreich WM-Dritter

Bei der ersten WM-Teilnahme nach der Unabhängigkeit schaffte Kroatien 1998 beim Turnier in Frankreich direkt den Sprung unter die besten Vier. Im Halbfinale unterlag das Team aber dem Gastgeber und späteren Weltmeister mit 1:2. Im Kampf um den dritten Platz setzte sich Kroatien schließlich mit 2:1 gegen die Niederlande durch.

Kroatiens legendäres Team bei der WM 1998 zum Durchklicken!

Zum Kader des Teams von Trainer Miroslav Blazevic zählten damals unter anderem Slaven Bilic, Robert Prosinecki, Zvonimir Boban, Robert Jarni und Davor Suker.

Wie sieht die bisherige WM-Bilanz von Kroatien aus?

Der dritte Platz bei der WM 1998 war bis zur WM 2018 in Russland das beste Ergebnis der Kroaten - mit dem Finaleinzug und dem sicheren zweiten Platz haben sie das Resultat der Helden von vor 20 Jahren schon übertroffen. Jugoslawien erreichte in seiner langen Geschichte indes als bestes Ergebnis einen vierten Platz bei der WM 1962. Hier kommen die WM-Bilanzen Kroatiens und Jugoslawiens.

JUGOSLAWIEN WM 1930 Vierter (Halbfinal-Aus gegen Uruguay, kein Spiel um Platz drei) WM 1934 nicht qualifiziert WM 1938 nicht qualifiziert WM 1950 Aus in der Vorrunde WM 1954 Viertelfinale (Aus gegen Deutschland) WM 1958 Viertelfinale (Aus gegen Deutschland) WM 1962 Vierter (Halbfinal-Aus gegen Tschechoslowakei, Niederlage im Spiel um Platz drei gegen Chile) WM 1966 nicht qualifiziert WM 1970 nicht qualifiziert WM 1974 Aus in der Zwischenrunde WM 1978 nicht qualifiziert WM 1982 Aus in der Vorrunde WM 1986 nicht qualifiziert WM 1990 Viertelfinale (Aus gegen Argentinien) KROATIEN WM 1994 nicht zugelassen WM 1998 Dritter (Halbfinal-Aus gegen Frankreich, Sieg im Spiel um Platz drei gegen die Niederlande) WM 2002 Aus in der Vorrunde WM 2006 Aus in der Vorrunde WM 2010 nicht qualifiziert WM 2014 Aus in der Vorrunde WM 2018 Finalniederlage

Kroatiens Weg ins Halbfinale bei der WM 2022

In Gruppe F der WM 2022 in Katar musste Kroatien gegen Marokko, Kanada und Belgien rein. Wer dachte, dass sich Kroatien und Belgien hier souverän durchsetzen würden, lag falsch. Im Auftaktspiel erreichten die Europäer ein 0:0 gegen Marokko, Kanada wurde anschließend mit 4:1 abgefertigt. Im entscheidenden Spiel gegen Belgien gab es wieder ein 0:0. Kroatien war mit Marokko weiter - letzteres Team schaltete im Achtelfinale sogar Favorit Spanien aus.

Im Achtelfinale warteten die Japaner auf Kroatien - und wieder gab es keinen klaren Sieg. Ein 1:1 bedeutete das dritte Unentschieden nach regulärer Spielzeit im vierten WM-Spiel, im Elfmeterschießen siegten die Europäer mit 3:1. Und im Viertelfinale waren diese dann vom Punkt eingeschossen. In einem Spitzenspiel gegen Brasilien gingen die Südamerikaner in der 105. Minute, Petkovic rettete seine Farben ins Elfmeterschießen. Kroatien blieb ohne Fehlschuss und setzte sich mit 4:2 vom Punkt durch.

Der mögliche Weg in WM-Finale 2022

Die nächste Partie, das Halbfinale der WM 2022 in Katar, steht für Kroatien am Dienstag, den 13. Dezember an. Anpfiff ist um 20 Uhr, Gegner sind entweder die Niederlande oder das südamerikanische Ensemble aus Argentinien rund um Lionel Messi.

Mögliche Finalgegner wären je nach Turnierverlauf Marokko, Portugal, England oder Frankreich.

Kroatiens WM-Spiele 2022 in der Statistik:

Kroatien vs. Marokko 0:0

0:0 Kroatien vs. Kanada 4:1 (2:1): 0:1 Davies (2.), 1:1 Kramaric (36.), 2:1 Livaja (44.), 3:1 Kramaric (70.), 4:1 Majer (90. + 4.)

4:1 (2:1): 0:1 Davies (2.), 1:1 Kramaric (36.), 2:1 Livaja (44.), 3:1 Kramaric (70.), 4:1 Majer (90. + 4.) Kroatien vs. Belgien 0:0

0:0 Kroatien vs. Japan 3:1 n.E., 1:1 (1:0, 0:1): 0:1 Maeda (43.), 1:1 Perisic (55.). Elfmeterschießen: 1:0 Vlasic, 2:0 Brozovic, 2:1 Asano, 3:1 Pasalic

3:1 n.E., 1:1 (1:0, 0:1): 0:1 Maeda (43.), 1:1 Perisic (55.). Elfmeterschießen: 1:0 Vlasic, 2:0 Brozovic, 2:1 Asano, 3:1 Pasalic Kroatien vs. Brasilien 4:2 n.E. 1:1 (0:0, 0:0): 0:1 Neymar (105. + 1.+), 1:1 Petkovic (117.). Elfmeterschießen: 1:0 Vlasic, 2:0 Majer, 2:1 Casemiro, 3:1 Modric, 3:2 Pedro, 4:2 Orsic

