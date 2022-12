Spiel um Platz 3, Kroatien vs. Marokko heute im TV und LIVE STREAM: Gibt es keine Übertragung?

Kroatien und Marokko kämpfen um den dritten Platz bei der WM 2022. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagnachmittag (17. Dezember 2022) findet das Spiel um Platz 3 bei der WM statt. Kroatien und Marokko treten dabei um 16:00 Uhr (deutsche Zeit) im Khalifa-International-Stadion in Al-Rayyan gegeneinander an.

Beide Teams schafften den Sprung in das Finale nicht. Kroatien unterlag mit 0:3 gegen Argentinien und Marokko verlor mit 0:2 gegen Frankreich. Jetzt kämpfen also die beiden Teamkameraden Lionel Messi und Kylian Mbappé im Finale um den Titel. Für Marokko war allerdings schon das Erreichen des Halbfinals eine Sensation. Auch die Kroaten konnten sich beweisen und zogen das zweite Mal hintereinander ins Halbfinale ein. Bevor morgen am 18. Dezember das Finale stattfindet, steht jetzt eben noch das Spiel um Platz 3 an.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Spiel um Platz 3, Kroatien vs. Marokko: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Kroatien vs. Marokko Wettbewerb WM - Spiel um Platz 3 Anpfiff 17. Dezember - 16:00 Uhr Spielort Khalifa-International-Stadion (Al-Rayyan)

Spiel um Platz 3, Kroatien vs. Marokko heute im TV sehen: Wo läuft das Spiel?

Wer sich bereits im Internet oder in der Fernsehzeitung informieren wollte, wo das Spiel zwischen Kroatien und Marokko heute im Free-TV zu sehen ist, dem wird aufgefallen sein, dass weder die ARD noch das ZDF eine Übertragung anbieten.

Und das stimmt so auch, das Spiel um Platz 3 ist nämlich leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Der Grund dafür ist, dass ARD und ZDF nicht die Übertragungsrechte an allen WM-Spielen halten.

Schon während der Gruppenphase liefen einige Partien nicht im Free-TV. Wo könnt Ihr dann aber alle Spiele sehen? Die Antwort darauf lautet: beim Bezahlsender MagentaTV. Dieser gehört zur Telekom und zeigt als einziger Sender ausnahmslos alle WM-Spiele live.

Wenn Ihr also Kroatien vs. Marokko live sehen wollt, dann geht das nur bei MagentaTV. Allerdings kostet Euch das dann auch etwas, da es sich hierbei um einen Pay-TV-Sender handelt, ist das Zuschauen natürlich nicht umsonst.

Solange die WM noch läuft, bietet Euch MagentaTV einen Deal an, bei dem Ihr die ersten sechs Monate beim Bezahlsender geschenkt bekommt. Wenn diese abgelaufen sind, müsst Ihr pro Monat zehn Euro bezahlen. Dabei schließt Ihr aber auch einen Vertrag ab, der Euch zwei Jahre lang an dieses Abo bindet. Mehr Infos findet Ihr noch einmal hier dazu.

(C)Getty Images

Spiel um Platz 3, Kroatien vs. Marokko heute im LIVE-STREAM: Mit MagentaTV zum LIVE-STREAM des Spiels

Der Pay-TV-Sender hat natürlich auch einen LIVE-STREAM für Euch im Angebot. Diesen findet Ihr direkt auf der Website von MagentaTV, wenn Ihr Euch dort mit euren Zugangsdaten angemeldet habt.

Das heißt aber auch, dass Ihr den LIVE-STREAM nur sehen könnt, wenn Ihr auch ein gültiges Abonnement abgeschlossen habt. Umsonst den STREAM verfolgen, funktioniert bei MagentaTV also nicht.

Wenn Ihr Euch für ein Abo bei MagentaTV entschieden habt, dann findet Ihr hier noch einmal den Link zur Anmeldung.

Spiel um Platz 3, Kroatien vs. Marokko: Der LIVE-TICKER für das Spiel

Falls Ihr weder im TV noch per LIVE-STREAM zusehen könnt oder wollt, dann können wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL ans Herz legen. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald etwas Wichtiges im Spiel passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Getty

Spiel um Platz 3, Kroatien vs. Marokko: Die Aufstellungen

Kroatien: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic - Majer, Modric, Kovacic, Kramaric, Orsic - Livaja

Marokko: Bono - Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiyat Allah - Amrabat, Sabiri, El Khannous, Ziyech, Boufal - En-Nesyri