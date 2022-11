Kroatien vs. Kanada: TV, LIVE-STREAM und mehr - die WM heute live sehen

Kroatien tritt mit Kapitän Modric gegen Kanada an. Die Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Heute Abend (27. November 2022) trifft Kroatien in der Gruppenphase der WM auf Kanada. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr, gespielt wird im Khalifa-International-Stadion in Al-Rayyan.

Bei der letzten WM landete Kroatien noch auf dem zweiten Platz. Das Finale ging damals mit 2:4 gegen Frankreich verloren. Für die Kroaten bedeutete das aber trotzdem den größten Triumph ihrer Fußballgeschichte. Auch dieses Mal will die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic natürlich so weit kommen wie möglich. Wie weit es dann wirklich geht, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen herausfinden.

Alle Infos, die Ihr braucht, um das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM sehen zu können, verraten wir Euch hier bei GOAL.

Kroatien vs. Kanada heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Kroatien vs. Kanada Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 27. November - 17 Uhr Spielort Khalifa-International-Stadion (Al-Rayyan)

Kroatien vs. Kanada heute live: Wird das Spiel im TV übertragen?

Die knappe Antwort auf diese Frage lautet: ja, das Spiel wird komplett im TV übertragen. Wo genau, das erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Kroatien vs. Kanada heute live: Die Übertragung im Free-TV

Nicht alle Spiele der WM 2022 werden übrigens im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Insgesamt sind von 64 Spielen nur 48 dort zu sehen. Die 16 Spiele, die dabei jetzt übrig bleiben, laufen exklusiv beim Bezahlsender MagentaTV.

Alle, die heute gerne das Spiel Kroatien gegen Kanada im Free-TV sehen möchten, haben aber Glück. Diese Partie gehört zu den 48 Spielen, die dort regulär zu sehen sind. Verantwortlich für die Übertragung ist heute das ZDF.

Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein empfängt Euch dort ab 16 Uhr mit Experte Christoph Kramer zur Vorberichterstattung, bevor dann um 17 Uhr Kommentator Béla Réthy übernimmt.

Kroatien vs. Kanada heute live: Die Partie mit MagentaTV sehen

Wie schon angesprochen, ist auch der Bezahlsender MagentaTV bei der Übertragung der WM mit von der Partie. Nur dort könnt Ihr nämlich alle 64 Spiele der WM sehen. Zu den exklusiven Spielen, die bei MagentaTV zu sehen sind, gehören unter anderem zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale sowie das Spiel um Platz 3. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sind allerdings weiterhin im Free-TV zu sehen.

Wie der Begriff Bezahlsender schon verrät, müsst Ihr mit Kosten rechnen, wenn Ihr ein Abo bei MagentaTV abschließen wollt. Die ersten sechs Monate werden Euch dabei geschenkt, danach müsst Ihr zehn Euro monatlich bezahlen. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt übrigens 24 Monate. Mehr Infos dazu gibt es noch einmal hier.

Kroatien vs. Kanada heute live: Der LIVE-STREAM zur WM-Partie

Neben der klassischen TV-Übertragung gibt es natürlich auch die Option, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Auch hierbei könnt Ihr entweder auf das ZDF oder MagentaTV zurückgreifen.

Kroatien vs. Kanada, die WM heute live: Der LIVE-STREAM beim ZDF

Der Vorteil des LIVE-STREAM des ZDF ist, dass er genau wie die Free-TV-Übertragung natürlich völlig kostenlos ist. Einfach ein internetfähiges Gerät eurer Wahl nehmen, auf diesen Link klicken und Kroatien gegen Kanada im STREAM sehen.

Kroatien vs. Kanada heute live: Der LIVE-STREAM bei MagentaTV

Der STREAM bei MagentaTV ist ebenso an ein Abo gebunden wie die TV-Übertragung. Wenn Ihr den LIVE-STREAM also dort sehen wollt, dann könnt Ihr Euch hier noch einmal genauer über die Abo-Modelle bei MagentaTV informieren.

Der Pay-TV-Sender hat übrigens einige bekannte Gesichter für die WM-Berichterstattung verpflichtet. Ihr könnt dort unter anderem Michael Ballack, Manuel Baum und Johannes B. Kerner sehen.

Kroatien vs. Kanada heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

GOAL hat wie bei jedem WM-Spiel auch für diese Partie einen LIVE-TICKER parat. Keine Sorge also, wenn Ihr nicht live vor dem TV mit dabei sein könnt, der LIVE-TICKER informiert Euch nahezu in Echtzeit über alles Wichtige, was auf dem Spielfeld passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Kroatien vs. Kanada heute im TV und LIVE STREAM sehen: Die Aufstellungen bei der WM 2022

Die Startformationen der Teams werden hier immer eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht.