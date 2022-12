Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Brasilien? Das WM Viertelfinale im TV und LIVE STREAM sehen

Brasilien will Kroatien besiegen und ins Halbfinale einziehen. GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Viertelfinals im TV und LIVE-STREAM.

Am 9. Dezember bekommt es Kroatien im Viertelfinale der WM 2022 mit Brasilien zu tun. Anpfiff für das Spiel im Education-City-Stadion in Al-Rayyan ist um 16 Uhr (deutsche Zeit).

20 Jahre ist es her, dass Brasilien das letzte Mal die WM gewonnen hat. Kroatien hat das bisher noch nie geschafft. 2018 ging es für die kroatische Nationalmannschaft bin ins Finale. Dort war Frankreich allerdings dann zu stark und am Ende stand eine 2:4-Niederlage. Dieses Jahr will man wieder den Titel in Angriff nehmen. Brasilien galt allerdings schon vor der WM als einer der großen Favoriten und hat diesen Anspruch besonders mit dem Sieg gegen Südkorea im Achtelfinale noch einmal deutlich unterstrichen. Das Team von Trainer Zlatko Dalic muss also alles geben, wenn man sich eine Chance gegen den fünfmaligen Weltmeister ausrechnen will. Besonders die brasilianische Offensive um Neymar, Richarlison und Vinicius Jr. wird der kroatischen Hintermannschaft wahrscheinlich viel Arbeit bereiten.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Brasilien? Die Partie im Überblick

Begegnung Kroatien vs. Brasilien Wettbewerb WM-Viertelfinale Anpfiff 9. Dezember - 16 Uhr Spielort Education-City-Stadion (Al-Rayyan)

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Brasilien im TV?

Zuständig für die Übertragung der WM sind die beiden Free-TV-Sender ARD und ZDF sowie der Bezahlsender MagentaTV, der zur Telekom gehört. Nur bei MagentaTV könnt Ihr auch wirklich jede Partie der Weltmeisterschaft sehen, im Free-TV laufen nur 48 von 64 Spielen.

16 Spiele waren bzw. sind also nur bei MagentaTV zu sehen und die heutige Partie zwischen Kroatien und Brasilien ist eine davon. Wer also gehofft hat, das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen zu können, den müssen wir leider enttäuschen.

Jeder, der das Spiel unbedingt sehen möchte, muss ein Abonnement bei MagentaTV abschließen. Was genau das kostet und welche Bedingungen an ein Abo dort geknüpft sind, das könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Um 16 Uhr beginnt die Übertragung beim Bezahlsender, als Kommentator könnt Ihr dort Marc Hagemann hören.

imago images

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Brasilien im LIVE-STREAM?

Genau wie bei der TV-Übertragung auch, müsst Ihr auf MagentaTV zurückgreifen, wenn Ihr den LIVE-STREAM zum Spiel sehen wollt. Eine kostenlose Alternative gibt es leider nicht.

Den LIVE-STREAM findet Ihr direkt auf der MagentaTV-Website. Allerdings müsst Ihr Euch dort dann erst mit euren Zugangsdaten anmelden und die erhaltet Ihr nur, wenn Ihr ein gültiges Abo abschließt. Genauere Infos dazu findet Ihr noch einmal hier.

Neben dem Abo benötigt Ihr natürlich auch ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den STREAM dann verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Brasilien? Der LIVE-TICKER zum Spiel

Nicht jeder hat natürlich ein Abonnement beim Bezahlsender, mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir aber Abhilfe schaffen. Dort werdet Ihr fast in Echtzeit über alles Relevante informiert, was auf dem Spielfeld geschieht. Und kostenlos ist der LIVE-TICKER von GOAL selbstverständlich auch.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Brasilien? Die Startformationen der Teams

Beide Mannschaften geben eine Stunde vor Spielbeginn ihre Aufstellungen bekannt. Sobald das passiert, könnt Ihr sie hier direkt nachlesen.