Kroatien vs. Belgien: TV, LIVE STREAM, TICKER - alles zur Übertragung der WM heute

Kroatien und Belgien kämpfen um den Gruppensieg bei der WM. Alle Infos zur Übertragung des Duells im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Donnerstagnachmittag (1. Dezember 2022) treffen Belgien und Kroatien am letzten Vorrundenspieltag der WM in Katar aufeinander. Das Spiel im Ahmed-bin-Ali-Stadion in Al-Rayyan beginnt um 16 Uhr.

In der Gruppe F können vor dem abschließend Spieltag sowohl Belgien als auch Kroatien und Marokko noch weiterkommen. Bereits ausgeschieden sind dagegen die Kanadier, die nach zwei Niederlagen keine Chance mehr haben, das Achtelfinale zu erreichen. Kroatien steht sowohl bei einem Sieg als auch bei einem Remis sicher in der K.o.-Runde. Belgien ist bei einem Sieg sicher weiter. Ein Unentschieden reicht für Kevin De Bruyne und Co. dann, wenn Marokko so hoch verliert, dass die Marokkaner über ein schlechteres Torverhältnis als Belgien verfügen.

Auch für Deutschland kann der Ausgang dieser Gruppe noch wichtig werden. Kommt die Elf von Hansi Flick nämlich ihrerseits eine Runde weiter, wartet dort entweder Kroatien, Belgien oder Marokko.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Kroatien vs. Belgien: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Kroatien vs. Belgien Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 1. Dezember - 16 Uhr Spielort Ahmed-bin-Ali-Stadion (Al-Rayyan)

Kroatien vs. Belgien: Wo läuft das Spiel im TV?

Wer das Kräftemessen zwischen Kroatien und Belgien gerne im TV sehen möchte, der hat Glück. Sowohl die ARD als auch der Pay-TV-Sender MagentaTV übertragen die gesamte Partie live.

Kroatien vs. Belgien: Die Übertragung im Free-TV

Wie gerade erwähnt, ist die ARD dieses Mal für die Übertragung des Spiels zuständig. Die Vorberichterstattung für die Partie beginnt bereits um 15:05 Uhr. Dort könnt Ihr dann Moderatorin Jessy Wellmer sehen, gemeinsam mit den Experten Thomas Hitzlsperger, Almuth Schult und Sami Khedira.

Eine knappe Stunde später übernimmt dann pünktlich zum Anpfiff Kommentatorin Christina Graf das Mikrofon.

Kroatien vs. Belgien: Das Spiel bei MagentaTV sehen

Ebenso live sehen könnt Ihr das Spiel beim Bezahlsender MagentaTV. Dieser gehört zur Telekom und zeigt als einziger Sender wirklich alle Spiele dieser WM live. Im Free-TV könnt Ihr nämlich nur 48 von insgesamt 64 Spielen live sehen.

Zu den 16 Partien, die exklusiv bei MagentaTV laufen, gehören u.a. auch zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz 3. Alle Spiele der deutschen Elf könnt Ihr aber wie gewohnt auch im frei empfangbaren Fernsehen sehen.

Einfach so könnt Ihr bei MagentaTV aber nicht einschalten. Um Zugriff auf die Übertragungen zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Was für Kosten dabei auf Euch zukommen, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Falls Ihr Euch dann für ein Abonnement entscheidet, erwarten Euch bei MagentaTV viele bekannte Gesichter und Namen, darunter Michael Ballack, Manuel Baum oder Johannes B. Kerner.

Kroatien vs. Belgien: Gibt es einen LIVE-STREAM?

Natürlich habt Ihr auch die Option Kroatien vs. Belgien per STREAM zu sehen. Genauer gesagt stehen Euch dabei auch wieder zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wo Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Kroatien vs. Belgien: Der LIVE-STREAM der ARD

Den LIVE-STREAM der ARD könnt Ihr ganz einfach auf der Website des Free-TV-Senders finden. Den Link haben wir hier schon einmal für Euch herausgesucht.

Genauso wie die Übertragung im TV auch, ist der STREAM völlig kostenlos. Alles was Ihr braucht, ist ein internetfähiges Gerät, also z.B. euer Smartphone oder ein Tablet - und schon könnt Ihr loslegen.

Kroatien vs. Belgien: Der LIVE-STREAM von MagentaTV

Der LIVE-STREAM von MagentaTV ist genauso wie die TV-Übertragung des Pay-TV-Senders nicht unentgeltlich abrufbar. D.h. auch hierfür gilt, Ihr braucht ein kostenpflichtiges Abo, um zusehen zu können.

Mehr Infos zu MagentaTV und den weiteren Inhalten, die der Bezahlsender zu bieten hat, könnt Ihr hier nachlesen. Falls Ihr schon ein Abo habt, dann findet Ihr den LIVE-STREAM übrigens einfach auf der MagentaTV-Website.

Kroatien vs. Belgien: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Ihr seid unterwegs, könnt das Spiel nicht live sehen, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann seid Ihr beim LIVE-TICKER von GOAL genau richtig. Hier bleibt Ihr die kompletten 90 Minuten lang up to date was das Spielgeschehen angeht.

Egal ob Tor, Großchance oder gelbe Karte, Ihr bekommt alles nahezu in Echtzeit in unserem LIVE-TICKER mit.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Kroatien vs. Belgien: Die Startformationen

Die Aufstellungen der Mannschaften werden hier immer eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht.