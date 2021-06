Nach Kritik an Löw-Interview: ARD verteidigt Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky hat Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger nach der Kritik für ihr Interview an Joachim Löw verteidigt.

Irritiert waren einige Fans und Experten nach dem EM-Aus der deutschen Mannschaft ob des ARD-Interviews mit Bundestrainer Joachim Löw, doch Sportkoordinator Axel Balkausky verteidigte Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger nun.

Der Grund für die Kritik: die teils befremdlichen Fragen an den Bundestrainer. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky stärkte dem ARD-Duo nun den Rücken: "Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger ist es gelungen, respektvoll mit Joachim Löw umzugehen, ohne unkritisch mit der Situation umzugehen. Das Interview war ja sehr herausfordernd für alle Beteiligten, da dies das Ende der Ära Löw bedeutete und dies auch dem Bundestrainer spürbar nahe ging."

Wie herausfordernd die Situation für die Beteiligten war, zeigt ein Blick aufs Transkript der Fragen. So stellte Wellmer dem Bundestrainer nach einer Einordnung seiner Gefühlswelt folgende Frage: "Wie sagt man? Ende gut, alles gut, oder Ende gut, nicht alles gut?"

Balkausky verteidigte im Nachhinein: "Dies mag in dem Lärm verkürzt am Fernseher angekommen sein, ist aber von ihr ausdrücklich als Frage formuliert worden."

Wellmer erfährt Kritik für Löw-Interview

Außerdem fragte Wellmer, die von Schweinsteiger in dieser Situation kaum Unterstützung erhielt, ob Löw etwas bereue. Der entgegnete nur: "Was?" Wellmer spezifizierte: "Also die Entscheidungen vor dem Spiel, im Spiel?"

Das Interview wirkte unkoordiniert und unbeholfen, weshalb in den Medien und in verschiedenen Social-Media-Kanälen Kritik laut wurde.