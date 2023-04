Kritik an Harry Kane von Tottenham Hotspur: "Wäre mir peinlich!"

Sein Gegenspieler kassiert nach einer Tätlichkeit die Rote Karte, aber für seine Rolle beim Platzverweis wird Harry Kane stark kritisiert.

WAS IST PASSIERT? Tottenham Hotspur ist am Montagabend in der Premier League beim FC Everton nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Anschließend musste sich Harry Kane den Vorwurf der Schauspielerei gefallen lassen.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn ich das auf dem Spielfeld machen würde, wäre mir das peinlich", sagte der langjährige Liverpool-Profi Jamie Carragher in seiner Rolle als TV-Experte bei Sky Sports: "Und wenn ich so eine Aktion von meinem Sohn sehen würde, würde ich ihm danach im Auto sagen: 'Was machst du da? Mach das nie wieder auf einem Fußballplatz'."

"Es gibt keine Debatte über die Rote Karte", meinte der frühere Manchester-United-Spieler und heutige TV-Experte Gary Neville: "Doucouré hebt die Hand. Aber die große Frage ist, ob Harry Kane zu Boden gehen muss. Meiner Meinung nach sollte er das niemals."

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane hatte sich in der 58. Minute eine kleine Rangelei mit Evertons Abdoulaye Doucouré geliefert und ging dabei etwas zu theatralisch zu Boden. Zwar wurde Tottenhams Stürmer von seinem Gegenspieler im Gesicht getroffen, der dafür die Rote Karte sah, nach Meinung der Experten hätte Kane dabei aber nicht den sterbenden Schwan spielen müssen.