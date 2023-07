Krebs! Borussia Mönchengladbach bestätigt schlimme Diagnose bei Stefan Lainer

Mittelfeldspieler Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach ist an Krebs erkrankt. Die Heilungschancen sind aber wohl gut.

WAS IST PASSIERT? Schock für Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach: Der österreichische Nationalspieler ist an Lymphknotenkrebs erkrankt. Das gab der Bundesligist am Donnerstag bekannt. Der 30-Jährige werde "mehrere Monate lang" fehlen, die Chancen auf eine Heilung seien aber gut.

WAS WURDE GESAGT? "Wir werden alles dafür tun, dass Stevie bestmögliche Behandlung erhält und wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft und Optimismus beim Kampf gegen diese Erkrankung", sagte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Erkrankung wurde im Rahmen medizinischer Untersuchungen diagnostiziert, derzeit befindet sich die Borussia im Trainingslager am Tegernsee. Zur Behandlung muss sich der Rechtsverteidiger nach Angaben des Klubs einer mehrmonatigen Therapie unterziehen.

DER TWEET ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Die Erkrankung sei "sehr früh entdeckt" worden und sei "mit Medikamenten sehr gut zu behandeln" und heilbar, teilte die Borussia mit. Es gebe daher eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Gesundheit komplett wiederhergestellt werde und ein normales Leben inklusive Profisport wieder möglich ist.