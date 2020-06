"Skandalös!" Ex-PSG-Profi Jerome Rothen tobt wegen Kouassi-Transfer zum FC Bayern München

Im Sommer wechselt PSG-Talent Tanguy Kouassi zum FC Bayern München. Der ehemalige Pariser Jerome Rothen übt nun heftige Kritik am Youngster.

Jerome Rothen, Ex-Profi von , hat den Transfer von PSG-Talent Tanguy Kouassi zum FC Bayern scharf kritisiert. Der Innenverteidiger gilt als eines der größten Talente Frankreichs und kommt zur neuen Saison ablösefrei zum FCB.

Rothen gefällt der Wechsel überhaupt nicht. "Ich finde das einfach nur skandalös. Ich bin gegen diese Einstellung", tobte der ehemalige französische Nationalspieler bei RMC Sport. "Diese jungen Spieler schulden es PSG, zu bleiben", so Rothen weiter. "Wenn man die Chance hat, in einem solchen Verein seine Profikarriere zu starten, schuldet man ihm dann nicht etwas, wenn er einem einen Profivertrag anbietet und so die Entwicklung fördert?", fragte er rhetorisch.

PSG: Kouassi bislang mit 15 Pflichtspielen

Der Abwehrmann Kouassi stieg im vergangenen Sommer in den Profikader des französischen Meisters auf.

In der aktuellen Spielzeit kommt Kouassi bislang wettbewerbsübergreifend auf 15 Einsätze (drei Tore).