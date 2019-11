Kosovo läuft in Tschechien in Sondertrikot auf

Ein besonderes Spiel fordert ein besonderes Outfit: Im Kampf um das EM-Ticket läuft Kosovo Mitte des Monats in einem Sondertrikot auf.

Das Nationalteam des wird im Duell der EM-Qualifikation am 14. November in in einem Sondertrikot auflaufen. Das gab der Verband am Wochenende bekannt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Das weiße Trikot des Ausstatters 14Fourteen ziert ein blauer Brustring, auf dem die Trikotnummer auch auf der Vorderseite zu sehen ist. In Grau ist der Umriss des Kosovos darüber hinaus angedeutet.

Kosovo und Tschechien befinden sich in der Gruppe A hinter im Duell um den zweiten Tabellenplatz. Zwei Spieltage vor Schluss liegen die Kosovaren nur einen Punkt hinter dem Gegner vom 14. November.